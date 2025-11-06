Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh: Nứt 3 xương sườn, tâm lý hoảng sợ 06/11/2025 10:38

(PLO)- Một nhóm học sinh nữ cùng đánh một nữ sinh lớp 8 trong nhà vệ sinh, khiến nữ sinh này bị nứt 3 xương sườn, tâm lý vẫn đang hoảng sợ.

Ngày 6-11, Ban giám hiệu Trường THCS An Điền (phường Long Nguyên, TP.HCM) vẫn đang tiến hành quy trình để xử lý vụ việc nhóm 6 học sinh vây đánh một nữ sinh lớp 8 trong nhà vệ sinh khiến em này bị thương nặng.

Nhóm học sinh đánh nữ sinh lớp 8 trong nhà vệ sinh. Ảnh cắt từ clip trên MXH.

Theo báo cáo, Ban giám hiệu đã có cuộc làm việc với phụ huynh và các học sinh liên quan đến vụ việc.

Tại buổi làm việc, phụ huynh của nữ sinh lớp 8 yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm các học sinh tham gia đánh hội đồng.

Các phụ huynh có con tham gia đánh hội đồng cũng đã xin lỗi phụ huynh và nữ sinh bị đánh, cam kết chi trả mọi chi phí liên quan đến thăm khám, điều trị cho nữ sinh bị đánh.

Bên cạnh đó, các học sinh tham gia đánh hội đồng cũng tỏ ra hối hận về việc đánh bạn.

Ban giám hiệu Trường THCS An Điền cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo quy định.

Đồng thời, tăng cường giáo dục học sinh về kỹ năng ứng xử và phòng chống bạo lực học đường.

Trước đó, vào chiều 30-10, do mâu thuẫn trong lúc xếp hàng, nhóm 6 học sinh hẹn nữ sinh lớp 8 vào nhà vệ sinh để “giải quyết mâu thuẫn”.

Tại đây, nhóm đã lao vào đánh bạn tới tấp, trong khi một số học sinh khác đứng xem, hò reo, không ai can ngăn.

Sự việc chỉ được phát hiện khi clip ghi lại cảnh nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng lan truyền trên mạng xã hội.

Sau đó, giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu nhà trường đã vào cuộc, mời phụ huynh các học sinh liên quan đến làm việc.

Theo kết quả kiểm tra y tế, nữ sinh lớp 8 bị đa chấn thương, nứt 3 xương sườn, tinh thần hoảng sợ và đang được điều trị, hỗ trợ tâm lý.

Được biết, nhóm học sinh tham gia đánh hội đồng học ở các lớp khác nhau.