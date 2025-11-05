Tây Ninh: Đình chỉ thầy giáo bị tố có hành vi không đúng mực với nữ sinh lớp 10 05/11/2025 13:18

(PLO)- Một thầy giáo ở Trường THPT Rạch Kiến (Tây Ninh) bị đình chỉ giảng dạy do có hành vi và tin nhắn thân mật với nữ sinh lớp 10.

Sáng 5-11, Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh cho biết Trường THPT Rạch Kiến (xã Rạch Kiến) đã tạm đình chỉ giảng dạy, đang tiến hành quy trình xử lý kỷ luật đối với thầy NVT (giáo viên môn Giáo dục quốc phòng) do có liên quan đến vụ việc có hành vi không đúng mực với một nữ sinh lớp 10.

Công an xã Rạch Kiến đang làm việc với phụ huynh, học sinh và nhà trường để xác minh, làm rõ nội dung phản ánh.

Theo báo cáo của Hiệu trưởng trường THPT Rạch Kiến, ngày 20-10, một Phó Hiệu trưởng nhận được tin nhắn từ giáo viên trong trường thông tin về việc 1 nữ sinh lớp 10 bị một giáo viên nam có hành vi không đúng mực.

Đoạn video đăng tải cảnh người thân em học sinh vào trường tìm gặp thầy giáo T. Ảnh cắt từ clip

Ngày 21-10, Ban Giám hiệu mời nữ sinh này lên làm việc. Em cho biết thầy thường xuyên nhắn tin thân mật và có hành động đụng chạm cơ thể. Nữ sinh mong muốn sự việc dừng lại để yên tâm học tập.

Sau khi động viên, Ban Giám hiệu yêu cầu em viết bản tường trình và ghi rõ nguyện vọng.

Cùng ngày, nhà trường làm việc với thầy T., yêu cầu chấm dứt hành vi thân mật với học sinh. Đến ngày 22-10, thầy T. thừa nhận có nhắn tin thân mật nhưng phủ nhận việc đụng chạm cơ thể. Thầy đã viết bản kiểm điểm, nhận lỗi và cam kết không để tái diễn.

Ban tư vấn học đường tiếp tục làm việc với em nữ sinh và được em đồng ý với hướng xử lý của nhà trường. Tuy nhiên, vào 14 giờ 25 phút ngày 27-10, hai phụ nữ, trong đó có mẹ ruột của em nữ sinh đến trường, bất ngờ xông vào phòng thiết bị đánh thầy T. và người can ngăn, đồng thời có lời lẽ xúc phạm Ban Giám hiệu.

Nhà trường lập tức báo Công an xã Rạch Kiến đến làm việc, xử lý hành vi gây rối trật tự trường học.

Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.