Làm rõ vụ thầy giáo bị tố có 'tình cảm' với nữ sinh lớp 10 ở Tây Ninh 28/10/2025 11:06

Sáng 28-10, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho biết đã nắm thông tin và chỉ đạo xác minh làm rõ vụ thầy giáo có “tình cảm” với nữ sinh lớp 10.

Đồng thời, Công an xã Rạch Kiến cùng lực lượng an ninh mạng của tỉnh đã đến trường làm việc, kiểm tra nội dung đăng tải trên mạng xã hội. Hiệu trưởng nhà trường đang lập báo cáo gửi về sở để phục vụ công tác xác minh.

Ngày 27-10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhiều đoạn tin nhắn được cho là của một thầy giáo đang công tác tại tỉnh Tây Ninh gửi cho học sinh lớp 10 với nội dung mang tính “tình cảm”.

Những tin nhắn này nhanh chóng gây xôn xao, khiến nhiều người bức xúc vì cho rằng hành vi trên không phù hợp với chuẩn mực của người làm nghề giáo.

Thông tin ban đầu, người bị tố là thầy NVT (37 tuổi), giáo viên dạy quốc phòng tại một trường THPT ở xã Rạch Kiến (Tây Ninh).

Đoạn video đăng tải cảnh thân nhân nữ sinh lớp 10 vào trường tìm gặp thầy giáo T. Ảnh cắt từ clip.

Cùng với các tin nhắn lan truyền, mạng xã hội còn xuất hiện đoạn video hơn một phút ghi lại cảnh phụ huynh của nữ sinh đến trường tìm gặp thầy T để làm rõ vụ việc. Trong video, một số người thân của nữ sinh có hành động ném đồ vật về phía thầy T nhưng được mọi người can ngăn.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết vụ việc có thông tin nhiều chiều, chưa thể kết luận đúng sai. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.