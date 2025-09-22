Nữ sinh lớp 10 trình báo bị lừa đảo với trò quay số trúng thưởng trên mạng 22/09/2025 18:12

(PLO)- Thấy Facebook “Duy Thiếu Gia 86” đang livestream trò chơi quay số trúng thưởng, nữ sinh lớp 10 vào tìm hiểu thì bị lừa mất tiền.

Ngày 22-9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận tin trình báo của em NT (16 tuổi, học lớp 10, trú xã Lộc Hà) về việc vừa bị lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức quay số trúng thưởng.

Công an xã Lộc Hà tiếp nhận trình báo của em NT. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Theo trình báo, chiều 8-9, trong lúc em T sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân thấy Facebook “Duy Thiếu Gia 86” đang livestream trò chơi "quay số trúng thưởng". Do tò mò, em T đã vào xem thì thấy nhiều người chơi nên tin tưởng nhắn tin để tìm hiểu, nhờ kéo vốn giúp.

Có người nhắn tin lại hỏi em T “có vốn bao nhiêu tiền?”, em T trả lời “có 200 ngàn đồng”. Em T được đưa vào chơi và hứa hẹn chỉ cần chơi sẽ trúng số tiền lớn. Đồng thời, nhóm này gửi số tài khoản 3564587668 (của một ngân hàng) mang tên Võ Quốc Duy để em T chuyển khoản.

Em T đã chuyển 200 ngàn đồng thì được thông báo “kèo vừa rồi bị gãy nên thua”. Tiếp theo nhóm này gợi ý em T “ứng trước” 2 triệu đồng để chơi kèo mới với cam kết nếu thắng sẽ nhận tiền. Em T đồng ý thì được thông báo “đã thắng” và yêu cầu em T phải trả lại số tiền "ứng trước” thì mới được nhận thưởng.

Em T tưởng thật đã đi mượn bạn 2 triệu đồng để chuyển khoản. Khi chuyển xong tiền thì T nhận được thông báo là do “ghi sai nội dung giao dịch” nên yêu cầu cần chuyển thêm số tiền 500 nghìn đồng để “sửa lại”. Tài khoản không còn nhiều tiền, em T đã xin giảm xuống còn 300 nghìn đồng. Nhận thêm 300 ngàn đồng, nhóm trên cắt mọi liên lạc với em T.

Lúc này em mới biết bản thân đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ sự việc trên, cơ quan công an khuyến cáo với người dân tuyệt đối không tham gia, không chuyển tiền vào các trò chơi “đỏ đen”, cá cược trá hình trên mạng xã hội. Mọi người không tin vào các lời hứa “lợi nhuận khủng”, “được ứng trước tiền” hay “chơi không lo thua lỗ”.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc bị chiếm đoạt tài sản, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý kịp thời.