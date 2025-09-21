Công an giải cứu nữ sinh bị "bắt cóc online" đòi chuộc 400 triệu đồng 21/09/2025 16:00

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk và TP.HCM đã phối hợp giải cứu một nữ sinh bị “bắt cóc online”.

Chiều 21-9, một lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM, giải cứu một nữ sinh bị “bắt cóc online”.

Gia đình nữ sinh lo lắng trước các cuộc gọi thúc giục chuyển tiền nên đến trình báo công an. Ảnh: C.A

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, vợ chồng ông T (ngụ phường Tuy Hòa) đến Công an phường Tuy Hòa trình báo về sự việc con gái họ đang học ở TP.HCM thì bị một nhóm bắt cóc, đòi tiền chuộc.

Cũng theo trình báo của ông T, do quá lo lắng nên gia đình ông đã chuyển 17 triệu đồng theo yêu cầu. Sau đó, gia đình ông liên tục bị nhóm này gọi điện đe doạ, thúc ép chuyển tiếp 400 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tuy Hòa đã động viên, trấn an gia đình ổn định tinh thần, tuyệt đối không chuyển thêm tiền.

Đồng thời, Công an phường Tuy Hòa nhận định đây thủ đoạn “bắt cóc online” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM để phối hợp xử lý.

Với sự phối hợp đồng bộ của hai lực lượng, đến khoảng 11giờ 30 cùng ngày, công an xác định được nơi ở của V (con gái ông T) và giải cứu được nữ sinh này.

Theo Công an phường Tuy Hòa, V bị nhóm đối tượng giả danh cơ quan chức năng, báo có liên quan đến một vụ án ma tuý.

Lợi dụng tâm lý lo sợ của nữ sinh này, nhóm đối tượng đã thao túng tâm lý, yêu cầu em V xuống Cà Mau thuê khách sạn ở một mình.

Sau đó, V bị yêu cầu tự chụp ảnh nhạy cảm gửi cho các đối tượng. Khi được V cung cấp các hình ảnh liên quan, nhóm đối tượng yêu cầu nữ sinh này tắt hết điện thoại, không liên lạc với ai.

Tiếp đó, nhóm này chiếm quyền điều khiển tài khoản Zalo của V, sử dụng hình ảnh do V gửi trước đó để cắt ghép, dàn dựng cảnh nữ sinh này bị bắt cóc nhằm lừa đảo.