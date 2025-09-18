Hơn 1 giờ đấu trí, giải cứu nam sinh viên bị nhóm giả công an 'bắt cóc online' 18/09/2025 17:58

(PLO)- Nam sinh viên quê Đồng Nai lên Đắk Lắk học và bị nhóm lừa đảo ở Campuchia giả danh công an “bắt cóc online”, tống tiền 450 triệu đồng.

Ngày 18-9, thông tin từ Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công một nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền người thân gần 500 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 16-9, Công an phường Tân An nhận tin báo của một người dân ở tỉnh Đồng Nai, về việc anh Lã Nguyễn Đức T (18 tuổi) đang theo học tại một trường Đại học trên địa bàn phường Tân An bị kẻ xấu bắt cóc, đánh đập, đòi tiền chuộc 450 triệu đồng. Nếu không đưa sẽ bán sang Campuchia.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An đã huy động tối đa lực lượng, chia làm nhiều tổ công tác khẩn trương tổ chức xác minh.

Bên cạnh đó, Công an phường Tân An vận động người nhà của T bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ với công an, tiếp tục duy trì liên lạc với những kẻ lừa đảo để kéo dài thời gian xác minh và tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu.

Công an phường Tân An trao đổi với người thân sinh viên bị "bắt cóc online". Ảnh: S.Đ

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến 23 giờ cùng ngày, công an phát hiện T đang ở một mình tại một khách sạn trên địa bàn phường Tân An.

Thời điểm này, T vẫn đang bị những kẻ giả danh công an thao túng tâm lý, vẫn đang gọi video với mẹ, gào thét kêu cứu. Tất cả đều do một nhóm lừa đảo lên kịch bản rồi yêu cầu T thực hiện theo.

Công an phường Tân An đã tiếp cận T động viên, trấn an tinh thần, đồng thời phối hợp với phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh thêm thông tin, địa chỉ những nghi phạm lừa đảo. Kết quả xác định địa chỉ IP mà những kẻ lừa đảo sử dụng để liên lạc với T đều ở Campuchia.

Sau khi được giải cứu thành công, T vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại câu chuyện bị nhóm lừa đảo dẫn dắt, thao túng tâm lý.

Theo lời T, anh bị nhóm người lạ gọi điện tự xưng là công an thao túng tâm lý và hướng dẫn thuê khách sạn, thực hiện theo yêu cầu của họ.

Sau khi gặp con trai, cha mẹ của T rất vui vì anh này đã an toàn. Họ cho biết trước những lời đe dọa của nhóm lừa đảo và lời cầu cứu của con trai, hai người đã xoay xở, vay mượn tiền để chuyển khoản cứu con. Tuy nhiên, nhờ hướng dẫn kịp thời của công an, hai vợ chồng đã có hướng xử lý phù hợp để kéo dài thời gian.

Một lãnh đạo Công an phường Tân An cho biết gần đây những kẻ lừa đảo qua mạng đã nhắm đến học sinh, sinh viên để thao túng tâm lý, “bắt cóc online” rồi đòi tiền chuộc từ người thân.

Vì vậy, các gia đình phải thường xuyên duy trì sự kết nối, giáo dục con em. Đồng thời, nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, cảnh báo các phương thức thủ đoạn lừa đảo, nâng cao cảnh giác cho học sinh, sinh viên.

“Hơn ai hết, học sinh, sinh viên nói riêng và mọi người phải tự trang bị cho mình những kiến thức pháp luật, xã hội và kỹ năng sống cơ bản để tự phòng ngừa không mắc bẫy kẻ xấu. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ, cần trình báo ngay cơ quan công an gần nhất để được can thiệp, xử lý kịp thời” - vị lãnh đạo này nói.