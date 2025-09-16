Công an tìm thân nhân người đàn ông tử vong có vết thương trên cổ 16/09/2025 10:37

(PLO)- Công an tìm thân nhân của người đàn ông tử vong với vết thương trên cổ ở Đắk Lắk.

Ngày 16-9, Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk phát thông báo tìm thân nhân của một người đàn ông khoảng 40 tuổi, chưa rõ lai lịch, tử vong vào rạng sáng cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Người đàn ông được phát hiện có vết thương trên cổ đã tử vong. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 34 ngày 15-9, Công an phường Tân Lập phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi trong tình trạng nguy kịch.

Người đàn ông này có vết thương trên cổ, ngồi dựa vào cột điện ở khu vực cầu trên đường Hùng Vương nối dài đoạn qua phường Tân Lập. Người này không có giấy tờ tùy thân.

Công an phường Tân Lập đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, người này tử vong rạng sáng 16-9.

Công an phường Tân Lập đang phối hợp các cơ quan chức năng xác minh sự việc. Ai là người thân, liên hệ trực ban Công an phường Tân Lập qua số điện thoại 02623862124, hoặc đến trực tiếp Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để phối hợp xác minh.