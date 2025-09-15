Nữ nhân viên giao hàng tố bị đánh bầm dập vì… chiếc áo bị chật 15/09/2025 15:12

(PLO)- Nữ nhân viên giao hàng ở Đắk Lắk tố bị người nhà của khách hàng hành hung, đánh đập xuất phát từ chiếc áo giao bị chật.

Ngày 15-9, một lãnh đạo UBND xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk xác nhận công an địa phương đang xác minh, làm rõ thông tin nữ nhân viên giao hàng bị khách hàng hành hung phải nhập viện.

Trước đó, chị TLTH (28 tuổi, ngụ xã Ea Súp, nhân viên một công ty chuyển phát hàng) đăng trên mạng xã hội Facebook phản ánh việc chị bị khách hàng hành hung, bị thương nhiều vùng trên cơ thể. Kèm thông tin là hình ảnh chị H có nhiều vết trầy xước, nhiều vết máu trên mặt.

Gương mặt chị H sau khi bị hành hung. Ảnh chụp màn hình

Theo chị H, chiều 13-9, chị giao một đơn hàng quần áo trị giá 900.000 đồng đến khách hàng trên đường Lý Thường Kiệt, xã Ea Súp cho một thanh niên.

Nam thanh niên này đã nhận hàng, mở ra kiểm tra, nói rằng mẹ anh sẽ chuyển khoản. Chị H đồng ý giao hàng, chờ chuyển khoản do là người cùng địa phương.

Khoảng 18 giờ ngày 13-9, khi chưa thấy mẹ của khách hàng chuyển khoản, chị H gọi điện lại thì khách hàng nói thông báo đang bận, sẽ chuyển khoản sau. Hơn 20 giờ cùng ngày, công ty thông báo với chị H là khách hàng đã xác nhận nhận hàng. Vì vậy, công ty yêu cầu chị H thanh toán tiền.

Cũng theo chị H, khoảng 21 giờ cùng ngày, chị gọi điện đề nghị mẹ của nam thanh niên chuyển tiền hàng nhưng người này nói sẽ trả lại hàng do áo bị chật.

Chị H và người thân đăng thông tin phản ánh vụ việc trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Cũng theo chị H, tối cùng ngày, vợ chồng chị đến nhà của khách hàng nói chuyện, tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, khi đến nơi, hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Trong lúc lời qua tiếng lại, cha của nam thanh niên mua hàng lôi chồng chị H vào trong nhà. Thấy vậy, chị H chạy lại giằng co và có túm trúng sợi dây chuyền của chủ nhà. Lập tức, chủ nhà hô hoán có cướp, đẩy mâu thuẫn lên cao.

“Sau khi chủ nhà hô hoán có cướp, tôi bị họ đánh nhưng không biết là ai đánh. Hiện tôi đang điều trị các vết thương tại bệnh viện. Tôi đã báo vụ việc lên công ty, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật”- chị H nói thêm.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, chị H đang điều trị tại bệnh viện này với chẩn đoán chấn thương đầu, phần mềm.