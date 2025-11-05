TP.HCM: Một nữ sinh cấp 2 bị nhóm bạn đánh hội đồng trong nhà vệ sinh 05/11/2025 10:57

(PLO)- Cơ quan chức năng đang xác minh vụ một nữ sinh bị một số bạn nữ vây đánh trong nhà vệ sinh, một số học sinh khác không can ngăn mà còn cười đùa.

Ngày 5-11, lãnh đạo UBND phường Long Nguyên, TP.HCM cho biết đã nắm thông tin và đang xác minh làm rõ vụ việc một nữ sinh bị một số bạn nữ khác vây đánh hội đồng trong nhà vệ sinh.

Một học sinh cấp 2 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh.

Theo clip được đăng trên mạng xã hội, trong nhà vệ sinh một nữ sinh bị một nhóm bạn nữ khác lao vào đánh tới tấp.

Thời điểm đó, có nhiều học sinh khác đứng vây quanh nhưng không can ngăn mà còn cười đùa.

Toàn bộ sự việc được một học sinh dùng điện thoại quay lại. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của một giáo viên.