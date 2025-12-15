Người đàn ông vào trạm y tế cầm dao khống chế nữ y tá để cướp tiền 15/12/2025 19:22

(PLO)- Công an xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hoà đang truy tìm nghi phạm giả làm bệnh nhân vào Trạm Y tế dùng dao dọa, cướp tiền của nữ y tá.

Ngày 15-12, Công an xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra thông báo truy tìm nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, đồng thời kêu gọi người này sớm ra đầu thú.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 11-12, chị MTH (29 tuổi, ngụ xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) là nhân viên Trạm Y tế xã Vạn Thạnh đang trực ca đêm.

Clip nữ y tá bị người đàn ông khống chế, cướp tài sản.

Lúc này, có một người đàn ông đến hỏi mua thuốc hạ sốt. Người này nhân lúc chị H sơ hở đã lao đến túm cổ áo, lấy con dao thủ sẵn khống chế, đe dọa, yêu cầu nữ y tá đưa 5 triệu đồng.

Khi chị H van xin, người này yêu cầu chuyển 500.000 đồng vào tài khoản mới buông tha. Toàn bộ quá trình người đàn ông này gây án được camera ở trạm y tế ghi lại.

Sau khi nghi phạm tẩu thoát, chị H đã trình báo cơ quan công an.

Công an xã Đại Lãnh đề nghị người dân phát hiện hoặc biết thông tin liên quan đến nghi phạm này báo ngay cho trực ban qua điện thoại 02583842223.