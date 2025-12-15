Bắt giữ 5 người liên quan cái chết của thanh niên 18 tuổi 15/12/2025 19:42

(PLO)- Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm thanh niên liên quan đến vụ đánh nhau khiến một người chết đã bị bắt.

Ngày 15-12, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Tây Nam đang lấy lời khai nhóm 5 thanh niên để làm rõ vụ án mạng khiến Lâm Văn P (18 tuổi, quê ở Cà Mau) tử vong.

Hai nhóm thanh niên đánh nhau khiến nam thanh niên 18 tuổi tử vong.

Theo thông tin nắm được, ngay sau khi vụ việc xảy ra vào chiều 14-12, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh và truy bắt nhóm thanh niên có liên quan đến vụ án.

Chỉ vài giờ sau, 5 thanh niên có liên quan đến vụ việc đã bị lực lượng trinh sát bắt giữ.

Hiện tại, lực lượng công an đang lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như PLO đã đưa chiều 14-12 trên đường HL608 hai nhóm thanh niên có mâu thuẫn rồi xảy ra cãi nhau dẫn đến xô xát.

Trong lúc hỗn loạn, anh P bị một thanh niên dùng hung khí đâm vào vùng cổ.

Mặc dù người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.