Khởi tố 4 người mua bán khống hóa đơn gần 50 tỉ đồng ở Quảng Trị 13/09/2025 12:51

(PLO)- Những người bị khởi tố đã có hành vi mua bán khống hoá đơn với tổng giá trị khoảng 50 tỉ đồng.

Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn cá nhân là giám đốc, kế toán của một số công ty trên địa bàn tỉnh này về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, giá trị gần 50 tỉ đồng.

Bốn người này gồm: Trần Chính Phong (47 tuổi, ngụ xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị), là Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong và Trương Thị Thúy Diệu (41 tuổi, ngụ xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị), là kế toán của công ty này.

Đặng Ngọc Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thiên Phước Long và Lê Thị Lân, kế toán Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Trường Giang.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố 4 người là giám đốc, kế toán có hành vi mua bán khống hóa đơn gần 50 tỉ đồng ở Quảng Trị.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong năm 2022 và năm 2023, Trần Chính Phong là Giám đốc và Trương Thị Thuý là kế toán Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong đã có hành vi bán trái phép trên 100 tờ hoá đơn giá trị gia tăng không có hàng hoá, dịch vụ kèm theo với tổng giá trị khoảng 50 tỉ đồng cho nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi nói trên, Trương Thị Thúy Diệu là kế toán công ty đã mua các hoá đơn khống và xin hoá đơn của nhiều công ty trong và ngoài tỉnh để có hoá đơn đầu vào cho Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong rồi xuất bán hoá đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều công ty trên địa bàn có nhu cầu với giá trị 4,5% tiền hàng trước thuế ghi trên mỗi hoá đơn.

Sau khi thu được tiền, trừ chi phí mua hoá đơn, số tiền chênh lệch được chia nhau hưởng lợi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.