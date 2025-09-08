Người đàn ông Trung Quốc gây hàng loạt vụ trộm ở Quảng Trị 08/09/2025 12:40

(PLO)- Sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch, Huang Shaoning cùng đồng phạm đã gây ra nhiều vụ cạy phá két sắt, lấy trộm tài sản với số tiền gần 2 tỉ đồng.

Ngày 8-9, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đã bắt giữ Huang Shaoning (quê quán tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), là người đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của nhà dân, các cơ quan, doanh nghiệp.

Theo cơ quan công an, Huang Shaoning đi cùng với một đồng phạm cũng là người Quảng Tây (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gần Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi nhập cảnh, cả hai di chuyển vào Quảng Trị bằng xe gắn máy được mua tại Lạng Sơn.

Lợi dụng ngày nghỉ, đêm khuya, không có người trông coi bảo vệ, Huang Shaoning cùng đồng phạm đã đột nhập các nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để cạy phá két sắt và lấy tài sản.

Nhập cảnh trái phép, người đàn ông Trung Quốc gây hàng loạt vụ trộm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CA

Từ tháng 3 đến tháng 8-2025, Huang Shaoning cùng đồng phạm đã thực hiện liên tiếp bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với số tiền gần hai tỉ đồng. Tại cơ quan Công an, Huang Shaoning đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Thiếu tá Hoàng Trung Thành, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị, các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo các đường tiểu ngạch. Khi vào Việt Nam, Huang Shaoning đến các khu công nghiệp, doanh nghiệp, công ty để xác định nơi có khuôn viên rộng, ít người bảo vệ, tìm sơ hở để đột nhập.

Sau khi đột nhập các phòng làm việc, Huang Shaoning sử dụng các dụng cụ, thanh sắt cứng để cậy phá két sắt chiếm đoạt tiền và các tài sản có trong két sắt, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau các vụ trộm cắp tài sản Huang Shaoning trở về nước, tiêu xài hết số tiền, sau đó qua đường tiểu ngạch quay lại Việt Nam để thực hiện trộm cắp tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục đấu tranh mở rộng các vụ án trộm cắp tài sản với thủ đoạn đột nhập, cạy phá két sắt trên địa bàn và các tỉnh lân cận khác.

Đồng thời, tổ chức xác minh lý lịch và truy bắt nghi phạm còn lại là Huang Shaoxiong, lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.