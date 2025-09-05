Xúc động bộ đội biên phòng lội suối cõng học sinh đến trường khai giảng 05/09/2025 11:38

(PLO)- Bộ đội biên phòng lội suối cõng học sinh, thầy cô băng rừng quyết tâm thắp lửa tri thức cho học sinh vùng cao là những hình ảnh gây nhiều xúc động mỗi đầu năm học mới.

Ngày 5-9, hòa chung không khí ngày hội tựu trường cùng với cả nước, hơn 433.500 học sinh tại tỉnh Quảng Trị hân hoan dự lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Video: Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập lội suối cõng học sinh đến trường.

Tại các trường học khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa tại tỉnh Quảng Trị, lễ khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra trong không khí hân hoan, phấn khởi tại các điểm trường chính. Nhiều học sinh được các cán bộ, chiến sĩ biên phòng vào tận thôn, bản xa cõng qua suối đến trường khai giảng.

Xúc động hình ảnh bộ đội biên phòng Quảng Trị lội suối cõng học sinh đến trường khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: CTV

Đơn cử, tại xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập đã chia làm nhiều tổ, băng đèo, lội suối đón học sinh ở các thôn Cù Bai, Ka Tiêng và Cựp – Cuôi kịp giờ khai giảng.

Một số em được các cán bộ, chiến sĩ biên phòng dùng xe máy chở đến trường, số khác được bộ đội cõng qua những đoạn suối nước ngập sâu đến thắt lưng người lớn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập đi xe máy vượt qua nhiều đoạn đường gồ ghề đưa các em học sinh đến trường kịp dự khai giảng. Ảnh: CTV

“Quãng đường từ thôn Cù Bai đến điểm trường học ở xã Hướng Lập dài khoảng 9km, đi lại rất khó khăn và nhiều con suối ở xã Hướng Lập chưa có cầu tràn để người dân đi lại.

Do đó, trong ngày khai giảng năm học mới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập đã hỗ trợ đưa đón các cháu vượt suối, dùng xe máy chở các cháu đến trường để kịp dự lễ khai giảng” Thiếu tá Nguyễn Minh Tiến, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cù Bai, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, chia sẻ.

Cũng theo thiếu tá Tiến, không chỉ riêng ngày khai giảng mà trong những ngày đi học bình thường, đồn cũng cắt cử cán bộ chiến sĩ đưa đón các cháu vượt quãng đường xa, khó đi để đảm bảo an toàn cho các cháu đến trường.

Thầy cô và học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Lâm Thủy rạng rỡ trong ngày khai giảng. Ảnh: CTV

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lâm Thủy là ngôi trường nằm ở miền núi với hơn 98% học sinh là người Bru-Vân Kiều. Ảnh: CTV

Tại xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, trong sáng ngày 5-9, ngôi trường với hơn 98% là học sinh người đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều cũng hòa chung không khí tựu trường. Từ 7 giờ sáng, 345 em học sinh người Bru-Vân Kiều đã có mặt tại điểm trường chính Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lâm Thủy, xã Kim Ngân để khai giảng.

Đây là một ngôi trường nằm ở khu vực miền núi với một điểm trường chính và năm điểm trường lẻ ở các bản Xà Khía, Bản Mới, Tăng Ký, Tân Ly, Bạch Đàn, Eo Bù. Điều kiện học tập, sinh hoạt và đường sá đi lại của các giáo viên, học sinh vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, các thầy cô cùng học sinh đã khắc phục khó khăn, cùng quyết tâm, nỗ lực hướng đến năm học mới 2025-2026.

“Dù còn thiếu thốn nhưng tập thể thầy trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lâm Thủy vẫn luôn giữ vững tinh thần vượt khó, quyết tâm tổ chức một ngày khai giảng ấm áp và ý nghĩa.

Với học sinh người Bru-Vân Kiều, lễ khai giảng không chỉ là ngày hội tri thức mà còn là niềm hy vọng vào tương lai. Mỗi con chữ đến với các em chính là ngọn lửa thắp sáng ước mơ, tiếp thêm động lực để vượt lên khó khăn, vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi bản làng heo hút”, thầy Ngô Mậu Tình, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lâm Thủy chia sẻ.