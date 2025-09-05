Lộ diện 4 thủ khoa ấn tượng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2025 05/09/2025 09:21

(PLO)- Năm 2025, Trường ĐH Bách khoa dành hơn 90% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tổng hợp nhiều tiêu chí, thủ khoa là em Lê Minh Khôi.

Sáng 5-9, tại Lễ khai giảng năm học 2025-2026, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) chào đón gần 6.000 tân sinh viên.

Trong đó, nổi bật là 4 gương mặt thủ khoa đến từ nhiều vùng miền. Thành tích xuất sắc của các em không chỉ thể hiện nỗ lực cá nhân mà còn là niềm tự hào chung của nhà trường trong mùa tuyển sinh năm nay của Trường ĐH Bách khoa.

Gương mặt 4 thủ khoa Trường ĐH Bách khoa

Lê Minh Khôi – thủ khoa phương thức xét tuyển tổng hợp

Cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (Khánh Hòa), Lê Minh Khôi trở thành thủ khoa phương thức xét tuyển tổng hợp với tổng điểm 97,84.

Khôi đạt 1.112 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, riêng môn Toán giành trọn 300 điểm tuyệt đối.

Điểm thi tốt nghiệp THPT của Khôi cũng gây ấn tượng với 27,25 điểm, trong đó Toán và Lý đều đạt 10, cùng 7,25 môn tiếng Anh được quy đổi từ IELTS 6.5.

Khôi cho biết luôn đặt mục tiêu cao ngay từ đầu để tạo động lực và kỷ luật trong học tập. “Mỗi lần mệt mỏi, em lại tự nhắc mình: đã đặt mục tiêu thì phải nỗ lực xứng đáng với nó”, Khôi chia sẻ.

Nam sinh có quan niệm học để hiểu bản chất thay vì học thuộc lòng, và coi việc nhận ra lỗi sai là cách nhanh nhất để tiến bộ.

Niềm đam mê lập trình đến với Khôi từ năm lớp 10, khi cậu lần đầu viết thành công một đoạn mã Python. Kể từ đó, Khôi dành nhiều thời gian mày mò các ngôn ngữ lập trình, tham gia câu lạc bộ tin học và những cuộc thi STEM. Với tân thủ khoa khoa học máy tính này, mỗi giờ say mê bên chiếc máy tính chính là lúc Khôi khẳng định con đường mình lựa chọn.

Bốn thủ khoa nhận khen thưởng tại Lễ khai giảng của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

Mai Quang Minh Trí – thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực

Đến từ Trường THPT chuyên Quốc học – Huế, Mai Quang Minh Trí là thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025 với 1.122/1.200 điểm, đồng thời là á khoa phương thức xét tuyển tổng hợp của trường với 97,24 điểm. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trí cũng đạt 27,25 điểm khối A01.

Trí cho biết đã từng đạt 1.047 điểm ở lần thi đánh giá năng lực thứ nhất, nhưng vẫn quyết định thi lại để hoàn thiện kết quả, đặc biệt ở phần Toán. Quyết tâm ấy giúp nam sinh đạt trọn 300 điểm môn Toán, cùng 284 điểm Tư duy khoa học, 278 điểm Tiếng Việt và 260 điểm tiếng Anh.

Là một người yêu thích Toán, Trí xem nắm chắc kiến thức cốt lõi là điều kiện tiên quyết để thi tốt. Nam sinh phân bổ thời gian học tập hợp lý, luyện đề dưới áp lực thời gian phòng thi để làm quen nhịp độ. Bên cạnh đó, Trí vẫn giữ thói quen giải trí, chơi game hay đi chơi cùng gia đình, bạn bè để cân bằng.

Từng trải qua thất bại khi trượt kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 11, Trí chọn cách học lại từ đầu, tập trung vào các kỳ thi quan trọng phía trước. “Chỉ khi biết cố gắng, kiên trì và học hỏi từ thất bại mới là chìa khóa để thành công trên con đường mới”, tân thủ khoa ngành kỹ thuật điện – điện tử chia sẻ tại lễ khai giảng.

Mai Quang Minh Trí.

Lâm Minh Huy – thủ khoa điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất

Từ Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Đắk Lắk), Lâm Minh Huy xuất sắc giành 29,75 điểm khối A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT với Toán và Lý đạt 10, Hóa đạt 9,75. Thành tích này đưa Huy trở thành á khoa toàn quốc khối A00, đồng thời là thủ khoa tỉnh Đắk Lắk. Huy còn ghi dấu với 1.101 điểm ở kỳ thi đánh giá năng lực, trong đó đạt 300 điểm tuyệt đối phần tư duy khoa học.

Nam sinh ngành kỹ thuật điện – điện tử cho rằng bí quyết của mình là “học chậm mà chắc”, tập trung vào từng mảng kiến thức thay vì ôn dồn dập. Huy luôn cố gắng tập trung tối đa khi học trên lớp lẫn ở nhà, nhờ đó có thể dành thời gian còn lại để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Khó khăn lớn nhất của Huy là phải cân bằng giữa ba nhiệm vụ: học tập để có học bạ tốt, ôn thi đánh giá năng lực và thi THPT. Huy chọn cách chia nhỏ mục tiêu, đặt ra từng giai đoạn để không bị quá tải.

“Nhờ sự hỗ trợ của gia đình và thầy cô, em đã vượt qua kỳ thi với kết quả rất hài lòng”, Huy bày tỏ. Tân thủ khoa cũng đặt mục tiêu tiếp tục giành học bổng và tham gia nghiên cứu khoa học trong quá trình học tại Bách khoa.

Lâm Minh Huy.

Võ Trương Gia Huấn – á khoa toàn quốc khối A00, thủ khoa tỉnh Cà Mau

Cùng đạt 29,75 điểm khối A00, Võ Trương Gia Huấn, cựu học sinh Trường THPT chuyên Bạc Liêu, trở thành á khoa toàn quốc và thủ khoa của tỉnh Cà Mau. Gia Huấn giành điểm tuyệt đối ở Toán và Lý, 9,75 điểm Hóa, đồng thời đạt 931 điểm kỳ thi đánh giá năng lực.

Võ Trương Gia Huấn

Không bất ngờ với kết quả, Huấn cho biết đã đối chiếu bài làm với đáp án trước đó. Bí quyết học tập của nam sinh là nắm chắc kiến thức cơ bản, làm nhiều đề thi thử để rèn tốc độ, sau mỗi lần đều tổng hợp lỗi sai để khắc phục. Huấn cũng chú trọng giữ sức khỏe, ổn định tâm lý và không học dồn dập vào sát kỳ thi.

Ban đầu được gia đình định hướng vào trường quán đội, nhưng sau đó Huấn chọn theo đuổi đam mê ở khối ngành điện – điện tử. “Ưu tiên của em là được phân ngành thiết kế vi mạch, em sẽ cố gắng học tốt các môn đại cương và tham gia dự án thực tế nếu có cơ hội”, tân sinh viên bày tỏ.