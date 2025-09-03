Giáo viên ở TP.HCM sẽ được đào tạo phương pháp dạy AI cho học sinh 03/09/2025 14:10

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ phối hợp với Trường ĐH Sài Gòn và các đối tác triển khai đào tạo phương pháp dạy trí tuệ nhân tạo (AI) cho giáo viên bằng nguồn ngân sách của TP.

Ngày 3-9, Trường ĐH Sài Gòn đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với các đơn vị để tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên tại TP.HCM về trí tuệ nhân tạo (AI), phương pháp STEM.

Theo đó, Trường ĐH Sài Gòn sẽ phối hợp với hai đơn vị là Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông & Giáo dục Soul And Skills và Công ty Cổ phần Giáo dục Sáng tạo Châu Á nhằm triển khai chương trình đào tạo “Phương pháp giảng dạy trí tuệ nhân tạo theo tiêu chuẩn quốc tế”.

Theo thỏa thuận, chương trình giảng dạy trí tuệ nhân tạo có thời lượng 40 giờ, gồm ba học phần: bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy cơ bản, kiến thức trí tuệ nhân tạo cơ bản và thực hành giảng dạy trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu nhằm giúp giáo viên nắm vững nền tảng về trí tuệ nhân tạo, ứng dụng vào trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Tham dự và phát biểu tại đây, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết thực ra, dạy về trí tuệ nhân tạo tại TP.HCM đã được nhiều trường triển khai từ 5-7 năm nay nhưng chỉ nhỏ lẻ. Một số trường tự phối hợp với đơn vị bên ngoài để triển khai để dạy cho học sinh biết về các khái niệm, ứng dụng của trí tuệ nhân tạo.

Do đó, Sở luôn mong muốn có một đội ngũ giáo viên chính thức, được đào tạo từ những đơn vị hàng đầu về trí tuệ nhân tạo. Tất nhiên không thể phủ khắp TP cùng một lúc vì quy mô trường học của TP.HCM hiện nay rất lớn, hơn 3.500 trường học. Vì vậy, chương trình dự kiến sẽ đầu tư quy mô tập trung tại một số đơn vị đã có điều kiện “chín muồi”.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu

Sở sẽ phối hợp với Trường ĐH Sài Gòn và các đơn vị đối tác để cụ thể hóa nội dung, chương trình, kế hoạch để từng bước triển khai đến giáo viên bằng nguồn ngân sách của TP. Kế hoạch này có mục đích để hướng đến tất cả học sinh được tiếp cận lĩnh vực trí tuệ nhân tạo này một cách công bằng, bình đẳng chứ không phải xã hội hóa nhỏ lẻ như hiện nay" - ông Hiếu nhấn mạnh.

Các bên thực hiện ký kết triển khai đào tạo về AI

Cùng với đó, Trường ĐH Sài Gòn cũng phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tri Linh để tổ chức chương trình đào tạo “Phương pháp giảng dạy STEM trong tiếng Anh”.

Chương trình đào tạo STEM trong tiếng Anh có thời lượng 24 giờ, gồm hai học phần: bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy cơ bản và kiến thức, thực hành giảng dạy STEM. Chương trình giúp giáo viên trang bị nền tảng về STEM và phương pháp sư phạm hiện đại, từ đó áp dụng vào giảng dạy môn tiếng Anh.

Hai đơn vị thực hiện ký kết triển khai đào tạo về phương pháp giảng dạy STEM trong tiếng Anh

Các khóa học được thiết kế theo hướng hiện đại, bám sát quy định của Bộ GD&ĐT, hướng đến đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực giảng dạy STEM và trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh mới.