Trường đại học có điểm chuẩn ‘chót vót’ ở TP.HCM tiếp tục tuyển bổ sung 31/08/2025 09:44

(PLO)- Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung cho bảy ngành học từ ngày 3 đến 16-9.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa thông báo xét tuyển bổ sung 230 chỉ tiêu cho bảy ngành học trong đợt 2 năm 2025.

Theo kế hoạch, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 3 đến 16-9. Kết quả dự kiến công bố ngày 23-9. Thí sinh làm thủ tục nhập học trực tuyến từ 25 đến 26-9, trực tiếp tại trường ngày 28-9.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung tại địa chỉ xettuyen.hcmue.edu.vn.

Bảy ngành tham gia xét tuyển bổ sung gồm công nghệ giáo dục, ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc, quốc tế học và công nghệ thông tin. Điểm nhận hồ sơ dao động từ 17,13 đến 22 điểm tùy ngành, theo kết quả thi THPT hoặc kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào từng ngành

Trường cũng công bố mức chênh lệch điểm giữa các tổ hợp để thí sinh tham khảo. Với cách tính này, nhiều thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển nếu đạt mức điểm sát chuẩn. Cụ thể như sau:

Trong đợt 1 xét tuyển chung toàn quốc vừa qua, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM là một trong ít trường ĐH tại TP.HCM cũng như cả nước có điểm chuẩn cao nhất, nhất là những ngành đào tạo giáo viên. Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều ngành có điểm chuẩn trên 27 theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thậm chí trên 29 điểm.