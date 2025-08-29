64 trường đại học tiếp nhận thí sinh 'trúng tuyển nhầm' vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM 29/08/2025 06:03

(PLO)- Đã có 64 trong 66 trường đại học liên quan đồng ý tiếp nhận những thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Thông tin từ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, hiện trường vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ sở giáo dục ĐH khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến sai sót trong kết quả xét tuyển đợt 1 vừa qua, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Theo đó, đại diện nhà trường cho biết đến nay đã có 64 trường ĐH khác đồng ý tiếp nhận những thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Vì theo quy định, thí sinh chỉ được trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất trong các nguyện vọng đã đăng ký trên cổng thông tin tuyển sinh.

Trường đang tiếp tục làm việc với hai trường ĐH liên quan khác để được hỗ trợ giải quyết cho số thí sinh còn lại.

Riêng những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào trường nhưng lại không có tên trong danh sách trúng tuyển cũng đã được trường liên hệ để thực hiện làm thủ tục cho các em nhập học theo đúng quy định vì đa số các em đều học giỏi, mong muốn nhập học vào trường nên công tác giải quyết thuận lợi hơn.

Như PLO đã thông tin trước đó, ngày 22-8 vừa qua, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã công bố thông báo kết quả xét tuyển các ngành đào tạo trình độ ĐH, ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy trên cổng thông tin điện tử của trường.

Tuy nhiên, ngay sau đó, trường đã tiến hành rà soát danh sách trúng tuyển và nhận thấy có trường hợp thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển và ngược lại. Nguyên nhân được xác định là do thao tác kỹ thuật.

Để đảm bảo tối đa quyền lợi thí sinh, trường đã có công văn gửi Bộ GD&ĐT cùng các cơ sở giáo dục ĐH có liên quan nhằm tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.