Loạt ngành đại học có điểm chuẩn ‘chạm đáy’ vẫn tiếp tục tuyển bổ sung 28/08/2025 08:33

(PLO)- Nhiều ngành đại học tuyển bổ sung năm 2025 đều có mức điểm nhận hồ sơ khá thấp. Trước đó, cũng có điểm chuẩn ở mức thấp nhất trong các ngành bậc đại học chính quy.

Ngay sau khi hoàn tất việc công bố điểm chuẩn đại học (ĐH), cao đẳng đợt 1 (đợt chính) và công tác đón thí sinh trúng tuyển vẫn đang diễn ra, nhiều trường ĐH đã đồng loạt đăng thông báo xét tuyển bổ sung. Đáng nói, nhiều trường, nhiều ngành tuyển bổ sung đều có mức điểm nhận hồ sơ khá thấp và trước đó cũng có điểm chuẩn ở mức thấp nhất trong các ngành bậc ĐH.

Cụ thể, theo thông báo mới nhất của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, trường tuyển bổ sung 12 ngành học theo hai phương thức: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và xét tuyển từ kết quả học bạ lớp 12.

Trong đó, đối với ngành Luật, mức điểm xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT được quy định từ 18 điểm trở lên, trong đó Toán và Ngữ văn (hoặc Toán, hoặc Ngữ văn trong tổ hợp) phải đạt tối thiểu 6 điểm. Nếu xét bằng học bạ, thí sinh cần đạt điểm trung bình cộng các môn lớp 12 nhân hệ số ba từ 18 điểm, đồng thời Toán và Ngữ văn không dưới 6 điểm.

Ở các ngành còn lại, mức điểm nhận hồ sơ theo kết quả thi THPT chỉ từ 15 điểm. Đây là mức điểm thấp nhất trong mùa tuyển sinh năm 2025 này. Ở phương thức xét học bạ, trường cũng chỉ yêu cầu điểm trung bình cộng nhân hệ số ba đạt từ 17 điểm trở lên. Trong số này, có nhiều ngành hot như: Công nghệ thông tin, Tài chính ngân hàng, Thương mại điện tử, Marketing…

Chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung từng ngành của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM

Tương tự, Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT) nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung trực tuyến 100% cho 23 ngành đào tạo hệ chính quy từ nay đến hết ngày 31-8.

Trường áp dụng ba phương thức xét tuyển với mức điểm xét tuyển rất thấp và cũng là điểm chuẩn trước đó của trường. Trong đó, xét điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ từ 15 điểm theo tổ hợp ba môn, học bạ lớp 12 từ 18 điểm và kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM (từ 500 điểm). Thí sinh đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ tại website tuyển sinh của trường, kết quả sẽ được phản hồi sau 3-4 ngày.

Trường ĐH Công Thương TP.HCM cũng thông báo xét bổ sung các ngành Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ vật liệu (hệ chính quy) và Quản trị kinh doanh (chương trình liên kết quốc tế), mỗi ngành khoảng 30 chỉ tiêu. Điểm nhận hồ sơ từ 16-17 điểm. Trường áp dụng nhiều phương thức xét tuyển và có chính sách hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1 cho thí sinh trúng tuyển. Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 20-9.

Theo thông báo của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến 17 giờ ngày 10-9 theo hai phương thức học bạ: Tổng điểm trung bình ba môn lớp 12 hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12.

Ngưỡng nhận hồ sơ xét bổ sung là 21 điểm cho ngành Dược, 19 điểm cho ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, 18 điểm cho các ngành còn lại.

Phụ huynh, thí sinh làm thủ tục nhập học sau khi trúng tuyển đợt 1 tại Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM. Ảnh: NT

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng thông báo sẽ xét tuyển bổ sung cho các chương trình ĐH chính quy từ ngày 25-8 theo ba phương thức.

Điểm nhận hồ sơ tương đương điểm chuẩn đã công bố ở đợt chính, như từ 15 đến 20,5 điểm với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT; 18 đến 23 điểm theo xét học bạ. Nhà trường cũng xét tuyển bổ sung bằng điểm thi đánh giá năng lực, với mức dao động từ 550 đến 650 điểm (ĐHQG TP.HCM) và 70 đến 85 điểm (ĐHQG Hà Nội).

Học viện Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tuyển bổ sung 470 chỉ tiêu cho tám ngành đào tạo. Điểm nhận hồ sơ dao động từ 18-20 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Riêng ngành ngôn ngữ Anh yêu cầu thêm điều kiện: Điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12 từ 6 trở lên hoặc có chứng chỉ IELTS từ 4,5. Thí sinh nộp hồ sơ đến hết ngày 28-8.

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) cũng tuyển bổ sung 350 chỉ tiêu cho 29 ngành. Điểm nhận hồ sơ theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 15-18 điểm tùy ngành; theo học bạ lớp 12 từ 18 điểm; theo kết quả đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM từ 600 điểm trở lên. Thời hạn nộp hồ sơ đến 10-9.

Ở khu vực miền Trung, Trường ĐH Nha Trang thông báo tuyển hơn 600 chỉ tiêu cho 23 ngành đào tạo. Điểm nhận hồ sơ tối thiểu từ 20 điểm, trong đó các ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh có điểm cao nhất là 24. Một số ngành có thêm điều kiện điểm trung bình môn tiếng Anh từ 5 trở lên. Thí sinh nộp hồ sơ đến ngày 5-9.

Tại Hà Nội, Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển bổ sung với điểm nhận hồ sơ từ 19-20,5 điểm tùy ngành, xét trong bốn đợt từ 22-8 đến 15-9. Trong khi đó, ĐH Phenikaa nhận hồ sơ từ 23-8 đến 4-9, với mức điểm sàn từ 17 trở lên cho nhiều ngành.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) cũng thông báo xét tuyển bổ sung đến hết ngày 31-8 (trừ hai ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt). Điểm nhận hồ sơ dao động từ 15-19 điểm đối với phương thức thi tốt nghiệp THPT; 18-20,5 điểm với phương thức học bạ lớp 12; từ 600-675 điểm với kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM; và từ 200-250 điểm theo kỳ thi V-SAT.