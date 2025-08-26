Nhiều chính sách đặc biệt hỗ trợ thí sinh trúng tuyển nhập học 26/08/2025 05:58

(PLO)- Nhiều trường ĐH tại TP.HCM đã tuyển đủ chỉ tiêu ngay trong đợt 1 và có những chính sách hỗ trợ đặc biệt cho tân sinh viên ngay ngày đầu nhập học.

Sau khi hoàn thành bước xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh trúng tuyển đã bắt đầu đến trực tiếp tại các cơ sở đào tạo làm thủ tục nhập học.

Huy động hàng trăm nhân sự hỗ trợ phụ huynh, thí sinh

Tại nhiều trường ĐH ở TP.HCM những ngày này tấp nập phụ huynh, thí sinh từ khắp nơi đổ về làm thủ tục nhập học trực tiếp. Các trường đã huy động đông cán bộ, nhân viên, sinh viên tình nguyện hướng dẫn phụ huynh, thí sinh.

Tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), kết thúc đợt 1 xét tuyển ĐH, đã có hơn 5.500 thí sinh trúng tuyển theo đúng chỉ tiêu. Trường tổ chức làm thủ tục nhập học cho các em trong hai ngày là 25 và 26-8.

Quy trình nhập học được trường tổ chức quy củ, diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng. Từ kiểm tra hồ sơ, chụp ảnh thẻ đến nộp hồ sơ nhập học, mỗi khu vực đều có đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ và hướng dẫn tận tình cho thí sinh. Khu vực chờ cũng được bố trí dành cho quý phụ huynh trong lúc đợi con em làm thủ tục.

Còn tại Trường ĐH Công Thương TP.HCM, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, cho biết kết thúc đợt 1, đã có gần 8.500 thí sinh trúng tuyển vào trường. Các em bắt đầu nhập học từ ngày 25-8.

Để hỗ trợ thí sinh, phụ huynh, trường đã huy động đến hơn 300 nhân viên, sinh viên tình nguyện để xử lý các khâu.

Ngay sau khi công bố điểm chuẩn, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng bắt đầu tổ chức nhập học cho tân sinh viên. Nhà trường bố trí các bộ phận làm việc xuyên suốt cả tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, hỗ trợ tối đa cho thí sinh và phụ huynh trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập học.

Năm nay, trường triển khai quy trình nhập học linh hoạt, giảm thiểu giấy tờ, tạo thuận lợi cho thí sinh. Như giấy báo nhập học có thể tải trực tiếp từ website trường hoặc nhận tại trường trước khi làm thủ tục, thay vì phải chờ bưu điện gửi về. Sau khi hoàn tất các bước ban đầu, thí sinh vẫn có thể bổ sung thêm giấy tờ còn thiếu theo hướng dẫn.

Đặc biệt, để khích lệ tinh thần chủ động, trường dành tặng 5 triệu đồng cho 1.000 tân sinh viên nhập học sớm nhất. Trước đó, trường cũng đã triển khai nhiều chính sách học bổng đa dạng như hỗ trợ 25% học phí toàn khóa cho thí sinh xét học bạ đạt từ 20 điểm trở lên và các học bổng tài năng, tiếp sức… với giá trị đến 100% học phí toàn khóa.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, nhà trường còn phối hợp với ký túc xá khu B - ĐH Quốc gia TP.HCM, hệ thống ký túc xá tư nhân và các nhà trọ uy tín để cung cấp hơn 3.500 chỗ ở an toàn, tiện nghi cho tân sinh viên. Bộ phận tư vấn cũng sẵn sàng hỗ trợ sinh viên làm hồ sơ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội nếu có nhu cầu.

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ảnh: NQ

Sinh viên được vay tiền đóng học phí ngay khi nhập học

Theo đại diện Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), ngay tại ngày đầu tiên làm thủ tục nhập học, trường đã trực tiếp triển khai chương trình “Bảo lãnh sinh viên vay, hỗ trợ lãi suất” cho học kỳ I năm học 2025-2026. Chương trình do ban đại diện cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa triển khai dành cho những sinh viên chính quy theo học tại trường.

Hạn mức vay dao động từ 15 triệu đồng/học kỳ đến 40 triệu đồng/học kỳ, tùy chương trình. Lãi suất được áp dụng là 6%/năm nhưng được đơn vị cho vay hỗ trợ 100% lãi suất nếu sinh viên vay và trả lãi, gốc đúng hạn.

Đặc biệt, điểm mới của năm nay là hồ sơ của tân sinh viên khóa 2025 sẽ được duyệt thẳng, đồng nghĩa với việc các bạn được bảo lãnh học phí ngay sau khi đăng ký mà không phải chờ xét duyệt như sinh viên các khóa trước. Nhờ đó, tân sinh viên có thể yên tâm hoàn tất thủ tục nhập học theo quy định của trường mà không phải lo đóng học phí vì mục đích của chương trình là không để bất kỳ sinh viên nào phải gián đoạn việc học chỉ vì khó khăn học phí.

Còn Trường ĐH Công Thương TP.HCM dành hơn 55,7 tỉ đồng học bổng và các khoản hỗ trợ sinh viên trong năm học này. Đặc biệt, hiệu trưởng trường còn cam kết “3 không” với phụ huynh và sinh viên: Không tăng học phí trong suốt khóa học, không phát sinh thêm các khoản thu khác ngoài học phí, không để sinh viên khó khăn nào phải bỏ lỡ việc học.

Tương tự, Trường ĐH Văn Hiến cũng có nhiều chính sách hỗ trợ cho tân sinh viên trúng tuyển trong đợt này. Cụ thể, mỗi thí sinh được hỗ trợ 50% học phí học kỳ I, tức còn khoảng 4,36 triệu đến khoảng 11 triệu đồng.

Ngoài ra, khi nhập học, trường còn tặng 1 triệu đồng/em hỗ trợ chi phí di chuyển, trao 200 suất học tập trải nghiệm quốc tế và tặng ba BHYT cho cả gia đình đối với thí sinh đạt từ 26,5 điểm trở lên. Nhà trường còn khẳng định duy trì chính sách “không tăng học phí trong toàn khóa học”, với đơn giá tín chỉ 728.000-1.838.000 đồng/tín chỉ.