Nhiều chính sách đặc biệt hỗ trợ thí sinh trúng tuyển nhập học

Sau khi hoàn thành bước xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh trúng tuyển đã bắt đầu đến trực tiếp tại các cơ sở đào tạo làm thủ tục nhập học.
Huy động hàng trăm nhân sự hỗ trợ phụ huynh, thí sinh
Tại nhiều trường ĐH ở TP.HCM những ngày này tấp nập phụ huynh, thí sinh từ khắp nơi đổ về làm thủ tục nhập học trực tiếp. Các trường đã huy động đông cán bộ, nhân viên, sinh viên tình nguyện hướng dẫn phụ huynh, thí sinh.
Tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), kết thúc đợt 1 xét tuyển ĐH, đã có hơn 5.500 thí sinh trúng tuyển theo đúng chỉ tiêu. Trường tổ chức làm thủ tục nhập học cho các em trong hai ngày là 25 và 26-8.
Quy trình nhập học được trường tổ chức quy củ, diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng. Từ kiểm tra hồ sơ, chụp ảnh thẻ đến nộp hồ sơ nhập học, mỗi khu vực đều có đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ và hướng dẫn tận tình cho thí sinh. Khu vực chờ cũng được bố trí dành cho quý phụ huynh trong lúc đợi con em làm thủ tục.
Còn tại Trường ĐH Công Thương TP.HCM, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, cho biết kết thúc đợt 1, đã có gần 8.500 thí sinh trúng tuyển vào trường. Các em bắt đầu nhập học từ ngày 25-8.
Để hỗ trợ thí sinh, phụ huynh, trường đã huy động đến hơn 300 nhân viên, sinh viên tình nguyện để xử lý các khâu.
Ngay sau khi công bố điểm chuẩn, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng bắt đầu tổ chức nhập học cho tân sinh viên. Nhà trường bố trí các bộ phận làm việc xuyên suốt cả tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, hỗ trợ tối đa cho thí sinh và phụ huynh trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập học.
Năm nay, trường triển khai quy trình nhập học linh hoạt, giảm thiểu giấy tờ, tạo thuận lợi cho thí sinh. Như giấy báo nhập học có thể tải trực tiếp từ website trường hoặc nhận tại trường trước khi làm thủ tục, thay vì phải chờ bưu điện gửi về. Sau khi hoàn tất các bước ban đầu, thí sinh vẫn có thể bổ sung thêm giấy tờ còn thiếu theo hướng dẫn.
Đặc biệt, để khích lệ tinh thần chủ động, trường dành tặng 5 triệu đồng cho 1.000 tân sinh viên nhập học sớm nhất. Trước đó, trường cũng đã triển khai nhiều chính sách học bổng đa dạng như hỗ trợ 25% học phí toàn khóa cho thí sinh xét học bạ đạt từ 20 điểm trở lên và các học bổng tài năng, tiếp sức… với giá trị đến 100% học phí toàn khóa.
Bên cạnh hỗ trợ tài chính, nhà trường còn phối hợp với ký túc xá khu B - ĐH Quốc gia TP.HCM, hệ thống ký túc xá tư nhân và các nhà trọ uy tín để cung cấp hơn 3.500 chỗ ở an toàn, tiện nghi cho tân sinh viên. Bộ phận tư vấn cũng sẵn sàng hỗ trợ sinh viên làm hồ sơ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội nếu có nhu cầu.
Sinh viên được vay tiền đóng học phí ngay khi nhập học
Theo đại diện Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), ngay tại ngày đầu tiên làm thủ tục nhập học, trường đã trực tiếp triển khai chương trình “Bảo lãnh sinh viên vay, hỗ trợ lãi suất” cho học kỳ I năm học 2025-2026. Chương trình do ban đại diện cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa triển khai dành cho những sinh viên chính quy theo học tại trường.
Hạn mức vay dao động từ 15 triệu đồng/học kỳ đến 40 triệu đồng/học kỳ, tùy chương trình. Lãi suất được áp dụng là 6%/năm nhưng được đơn vị cho vay hỗ trợ 100% lãi suất nếu sinh viên vay và trả lãi, gốc đúng hạn.
Đặc biệt, điểm mới của năm nay là hồ sơ của tân sinh viên khóa 2025 sẽ được duyệt thẳng, đồng nghĩa với việc các bạn được bảo lãnh học phí ngay sau khi đăng ký mà không phải chờ xét duyệt như sinh viên các khóa trước. Nhờ đó, tân sinh viên có thể yên tâm hoàn tất thủ tục nhập học theo quy định của trường mà không phải lo đóng học phí vì mục đích của chương trình là không để bất kỳ sinh viên nào phải gián đoạn việc học chỉ vì khó khăn học phí.
Còn Trường ĐH Công Thương TP.HCM dành hơn 55,7 tỉ đồng học bổng và các khoản hỗ trợ sinh viên trong năm học này. Đặc biệt, hiệu trưởng trường còn cam kết “3 không” với phụ huynh và sinh viên: Không tăng học phí trong suốt khóa học, không phát sinh thêm các khoản thu khác ngoài học phí, không để sinh viên khó khăn nào phải bỏ lỡ việc học.
Tương tự, Trường ĐH Văn Hiến cũng có nhiều chính sách hỗ trợ cho tân sinh viên trúng tuyển trong đợt này. Cụ thể, mỗi thí sinh được hỗ trợ 50% học phí học kỳ I, tức còn khoảng 4,36 triệu đến khoảng 11 triệu đồng.
Ngoài ra, khi nhập học, trường còn tặng 1 triệu đồng/em hỗ trợ chi phí di chuyển, trao 200 suất học tập trải nghiệm quốc tế và tặng ba BHYT cho cả gia đình đối với thí sinh đạt từ 26,5 điểm trở lên. Nhà trường còn khẳng định duy trì chính sách “không tăng học phí trong toàn khóa học”, với đơn giá tín chỉ 728.000-1.838.000 đồng/tín chỉ.
Nhiều ngành học tiếp tục tuyển sinh bổ sung
Theo thông báo của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến 17 giờ ngày 10-9 theo hai phương thức học bạ: Tổng điểm trung bình ba môn lớp 12 hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12.
Ngưỡng nhận hồ sơ xét bổ sung là 21 điểm cho ngành dược, 19 điểm cho ngành điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học, 18 điểm cho các ngành còn lại.
Trường ĐH Công Thương TP.HCM thông báo tuyển sinh bổ sung cho hai ngành là công nghệ vật liệu và chế biến thủy sản, mỗi ngành 20 chỉ tiêu.
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng thông báo sẽ xét tuyển bổ sung cho các chương trình ĐH chính quy từ ngày 25-8 theo ba phương thức.
Điểm nhận hồ sơ tương đương điểm chuẩn đã công bố ở đợt chính, như từ 15 đến 20,5 điểm với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, 18 đến 23 điểm theo xét học bạ. Nhà trường cũng xét tuyển bổ sung bằng điểm thi đánh giá năng lực, với mức dao động từ 550 đến 650 điểm (ĐHQG TP.HCM) và 70 đến 85 điểm (ĐHQG Hà Nội).