Sports Festival 2025 - Vũ điệu sức mạnh của hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc 24/08/2025 09:35

(PLO)- Sports Festival 2025 không chỉ là ngày hội thể thao, ca nhạc mà là hành trình kết nối niềm tự hào 80 năm vì An ninh Tổ quốc.

Sáng 24-8, hơn 3.000 vận động viên, trong đó có đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, đã cùng nhau chinh phục những cung đường uốn lượn tuyệt đẹp ven biển NovaWorld Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng trong Giải chạy "Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc”.

Các vận động viên tham gia Giải chạy "Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc”.

Các vận động viên đã trải nghiệm một ngày hội đích thực, mở ra cơ hội cho tất cả mọi người được thử thách bản thân, chiêm ngưỡng bình minh rực rỡ trên cung đường mới, đồng thời khám phá vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực và dịch vụ du lịch độc đáo tại đây.

Trước đó vào đêm 23-8, NovaWorld Phan Thiết đã rực sáng trong sắc màu và khí thế của lễ khai mạc Sports Festival 2025 “Hành trình 80 năm – Vì An ninh Tổ quốc”.

Đây là sự kiện do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nova Group tổ chức, nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lễ khai mạc Sports Festival 2025 “Hành trình 80 năm – Vì An ninh Tổ quốc”.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, nhấn mạnh: “Sports Festival không chỉ là những cuộc tranh tài sôi nổi mà còn là môi trường luyện ý chí, bản lĩnh và sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là nhịp cầu kết nối lực lượng Công an nhân dân với nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.”

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân phát biểu khai mạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Hồ Văn Mười, khẳng định: “Sports Festival 2025 không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng – vùng đất giàu bản sắc, thân thiện và hiếu khách. Đây là dịp để gửi gắm thông điệp về một xã hội khỏe mạnh, năng động và phát triển bền vững, đưa Lâm Đồng vươn xa trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.”

Lễ khai mạc mở ra với chương trình nghệ thuật hoành tráng, được chia thành ba chương đậm chất sử thi. Chương đầu tiên, “Bản lĩnh thép”, tái hiện hình ảnh lực lượng Công an nhân dân trong thời bình qua âm thanh, ánh sáng, trống trận và phim tư liệu sống động.

Tiếp nối là “Hào khí người Công an nhân dân”, kể câu chuyện về hành trình rèn luyện, tinh thần đoàn kết và kỷ luật thép. Khép lại bằng “Nhịp bước thể thao – Nhịp đập Tổ quốc”, những giai điệu sôi động từ các ca sĩ nổi tiếng như Võ Hạ Trâm, Đức Phú… đã làm bùng nổ cảm xúc.

Các tiết mục trong Lễ khai mạc.

Điểm nhấn không thể quên là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, thắp sáng bầu trời Phan Thiết.

Sports Festival 2025 mang đến sáu bộ môn thể thao chủ lực, diễn ra tại các sân đấu hiện đại của NovaWorld Phan Thiết, chia thành hai giai đoạn.

Song song với thi đấu thể thao, sự kiện còn mang đến chuỗi hoạt động cộng đồng sôi động: Lễ hội ẩm thực bên bờ biển (22-8 – 26-8); chuỗi chương trình âm nhạc – thời trang (30-8 – 2-9) quy tụ các nghệ sĩ tên tuổi, hứa hẹn mang đến những đêm trình diễn nghệ thuật bùng nổ.