Lâm Đồng: Dự án không hoàn thành đúng hạn sẽ chấm dứt hợp đồng 23/08/2025 15:30

Dự án xây dựng trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) tỉnh Lâm Đồng đang đứng trước áp lực phải hoàn thành đúng tiến độ với sự quyết liệt chưa từng có từ chủ đầu tư.

Ông Lê Huy Toàn, Tổng Biên tập Báo và PTTH Lâm Đồng, đã đưa ra tối hậu thư: nếu không đảm bảo tiến độ, hợp đồng thi công sẽ bị chấm dứt.

Dự án trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng thi công ì ạch.

Sau buổi kiểm tra thực tế ngày 15-8-2025 của ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ đầu tư đã tổ chức ngay buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công.

Ông Lê Huy Toàn thẳng thắn chỉ ra thực trạng đáng báo động: tiến độ thi công chậm chạp, khối lượng hoàn thành không đạt yêu cầu, giải ngân èo uột chỉ hơn 5 tỷ đồng từ tháng 3-2025 đến nay.

Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tăng cường tối đa nhân lực, phương tiện và thiết bị, áp dụng giải pháp thi công phù hợp để bứt tốc. Mỗi hạng mục phải có lộ trình rõ ràng: Khi nào bắt đầu, khi nào hoàn thành, cam kết chứng minh từng bước.

Đặc biệt, chất lượng công trình và an toàn lao động phải được đặt lên hàng đầu, không chấp nhận bất kỳ sự lơ là nào.

Đến ngày 30-8-2025, giải ngân phải đạt trên 10% giá trị hợp đồng còn lại, với tốc độ thi công tối thiểu 5% khối lượng mỗi tuần. Nếu không đạt, nhà thầu sẽ đối mặt với các biện pháp mạnh từ cảnh cáo, phạt vi phạm tiến độ, cắt giảm khối lượng đến chấm dứt hợp đồng.

Ông Đinh Văn Tuấn (thứ 2 từ trái sang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trực tiếp tại hiện trường thi công.

Đơn vị tư vấn giám sát được giao nhiệm vụ theo dõi sát sao từng hạng mục, kiểm tra chất lượng và tiến độ thi công, ký xác nhận khối lượng hoàn thành và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho chủ đầu tư. Nếu gia hạn phải đẩy đủ cơ sở pháp lý kèm cam kết rõ :“Ban Quản lý dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với thời gian gia hạn này.”

Công trình không chỉ cần nhanh mà còn phải đẹp, bền, an toàn. Mọi sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc, không có chỗ cho sự qua loa. Chủ đầu tư nhấn mạnh: “Chất lượng là danh dự, an toàn là sinh mệnh”.

Khu vực tập kết đất đá trên đồi một mối nguy tiềm tàng được chủ đầu tư đặc biệt lưu tâm. Ban Quản lý dự án được yêu cầu phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá tính hợp pháp và mức độ an toàn của bãi tập kết. Nếu khu vực này không phù hợp, phải tìm ngay vị trí thay thế. Đây không chỉ là bài toán kỹ thuật mà còn là bài toán trách nhiệm không thể để một công trình trọng điểm biến thành nguy cơ mất an toàn.

Ông Lê Huy Toàn, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh Lâm Đồng (thứ 3 từ phải sang) đang trao đổi với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Dự án, với tổng mức đầu tư gần 200 tỉ đồng từng dẫn đầu tỉnh Lâm Đồng khi giải ngân đạt 71% vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, sự chững lại từ tháng 3-2025 đến nay đã khiến chủ đầu tư không thể ngồi yên.

Ông Lê Huy Toàn nhấn mạnh: “Đến 30-9-2025, nếu không giải ngân được 25% vốn đầu tư công còn lại, hợp đồng với nhà thầu sẽ bị xem xét chấm dứt”. Đây không chỉ là lời cảnh báo, mà là cam kết của chủ đầu tư trong việc đưa công trình về đích đúng hạn, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Huy Toàn khẳng định: Dự án Đài PTTH tỉnh Lâm Đồng không chỉ là một công trình xây dựng, mà là biểu tượng của sự quyết tâm và trách nhiệm. Đây không chỉ là câu chuyện về một công trình bị chậm tiến độ mà là thông điệp về sự quyết liệt trong quản lý đầu tư công; không dung túng cho trì trệ, không khoan nhượng với việc thi công cầm chừng, chậm trễ, thiếu trách nhiệm.