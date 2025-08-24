Đoàn thiếu nhi Cuba sẽ biểu diễn tại Hà Nội 24/08/2025 07:39

(PLO)- Đoàn nghệ thuật thiếu nhi Cuba "La Colmenita" trở lại Hà Nội, tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 và 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba.

Tối 23-8, đoàn nghệ thuật thiếu nhi Cuba "La Colmenita" đã đến Hà Nội.

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba”, ngày 26-8, tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ diễn ra buổi biểu diễn của "La Colmenita".

Trong dịp này, "La Colmenita" sẽ trình diễn vở nhạc kịch "Cô bé Lọ Lem theo phong cách The Beatles" - một sự tái hiện câu chuyện cổ tích kinh điển, cùng những ca khúc bất hủ của nhóm nhạc huyền thoại người Anh.

Đoàn nghệ thuật thiếu nhi Cuba "La Colmenita" đã đến Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Cuba

Theo Ban tổ chức, vở diễn này được thiết kế dành cho mọi lứa tuổi, hứa hẹn là một lễ hội của âm nhạc, sắc màu và niềm vui, truyền tải những giá trị của tình bạn, tình đoàn kết, tôn vinh tài năng và sức mạnh tập thể.

Vở nhạc kịch được dàn dựng bởi đạo diễn Carlos Alberto Cremata, đã được biểu diễn tại hơn 25 quốc gia, từng được đề cử Giải Latin Grammy. Năm 2022, tác phẩm này được trao Huân chương Félix Varela hạng Nhất - phần thưởng cao quý nhất của Cuba dành cho một thiết chế văn hóa.

La Colmenita là đoàn nghệ thuật thiếu nhi đầu tiên được UNESCO vinh danh Đại sứ Thiện chí UNICEF (năm 2007).

"La Colmenita" được thành lập năm 1990. Đây là một mô hình sân khấu kết hợp sư phạm, lấy cảm hứng từ lời dạy của José Martí - Anh hùng dân tộc Cuba.

Tháng 4-2014, đoàn từng đến Việt Nam trong khuôn khổ Festival Huế.