Đoàn thiếu nhi Cuba sẽ biểu diễn tại Hà Nội

Tối 23-8, đoàn nghệ thuật thiếu nhi Cuba "La Colmenita" đã đến Hà Nội.
Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba”, ngày 26-8, tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ diễn ra buổi biểu diễn của "La Colmenita".
Trong dịp này, "La Colmenita" sẽ trình diễn vở nhạc kịch "Cô bé Lọ Lem theo phong cách The Beatles" - một sự tái hiện câu chuyện cổ tích kinh điển, cùng những ca khúc bất hủ của nhóm nhạc huyền thoại người Anh.
Theo Ban tổ chức, vở diễn này được thiết kế dành cho mọi lứa tuổi, hứa hẹn là một lễ hội của âm nhạc, sắc màu và niềm vui, truyền tải những giá trị của tình bạn, tình đoàn kết, tôn vinh tài năng và sức mạnh tập thể.
Vở nhạc kịch được dàn dựng bởi đạo diễn Carlos Alberto Cremata, đã được biểu diễn tại hơn 25 quốc gia, từng được đề cử Giải Latin Grammy. Năm 2022, tác phẩm này được trao Huân chương Félix Varela hạng Nhất - phần thưởng cao quý nhất của Cuba dành cho một thiết chế văn hóa.
La Colmenita là đoàn nghệ thuật thiếu nhi đầu tiên được UNESCO vinh danh Đại sứ Thiện chí UNICEF (năm 2007).
"La Colmenita" được thành lập năm 1990. Đây là một mô hình sân khấu kết hợp sư phạm, lấy cảm hứng từ lời dạy của José Martí - Anh hùng dân tộc Cuba.
Tháng 4-2014, đoàn từng đến Việt Nam trong khuôn khổ Festival Huế.
Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Cuba đã có nhiều hỗ trợ quan trọng dành cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực lương thực, y tế, dược phẩm.
Ngày 13-8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động chương trình ủng hộ Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với khủng hoảng toàn diện khi thiếu điện, nhiên liệu và lương thực kéo dài.
Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng triệu trái tim Việt Nam, ghi nhận số tiền ủng hộ gần 372 tỉ đồng, tính đến hết ngày 23-8.