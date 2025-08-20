Những sắc màu của Cuba

Đại lộ Malecón được xây dựng trong suốt 40 năm, từ năm 1901, với mục đích bảo vệ La Habana khỏi bị nước biển tràn vào. Ngày nay, đại lộ này dài 8km với 6 làn xe chạy, được đánh giá là cung đường lãng mạn nhất của thành phố.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Cuba đã có nhiều hỗ trợ quan trọng dành cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực lương thực, y tế, dược phẩm.

Ngày 13-8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động chương trình ủng hộ Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với khủng hoảng toàn diện khi thiếu điện, nhiên liệu và lương thực kéo dài.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng triệu trái tim Việt Nam, ghi nhận số tiền ủng hộ gần 348 tỉ đồng, tính đến 21 giờ 30 phút ngày 19-8.