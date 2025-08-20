Những sắc màu của Cuba

Những sắc màu của Cuba

THANH THANH

(PLO)- Cuba, với nhiều gam màu đối lập, dù còn nhiều thiếu thốn, vẫn có thể lấp đầy tâm hồn của bất cứ ai bằng sự bình yên, chậm rãi theo một cách rất riêng.

Thủ đô La Habana của Cuba kỷ niệm 500 năm tuổi vào tháng 11-2019. Đây là thành phố mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa, kết hợp giữa phong cách Tây Ban Nha thuộc địa và ảnh hưởng của các nền kiến trúc khác như Pháp, Ý.
Đường phố tại La Habana được quy hoạch bài bản, có bố cục giống như bàn cờ vua với các con phố giao nhau vuông góc, tạo thành các khối hình vuông hoặc hình chữ nhật, nơi có những tòa nhà cũ kỹ, chắp vá đủ màu. Hiện, dân số của Thủ đô La Habana là khoảng 2,1 triệu người, mật độ dân số khoảng 2.924 người/km2.
El Capitolio - biểu tượng của La Habana, cũng là một trong những công trình vĩ đại nhất của Cuba. Được khởi công xây dựng từ năm 1926, hoàn thành năm 1929, El Capitolio mang phong cách tân cổ điển, được xây dựng theo lối kiến trúc phong phú, lộng lẫy, với những đường nét tinh tế, tỉ lệ tuyệt đẹp. Công trình được công nhận là Di tích Quốc gia năm 2010, sau đó được đóng cửa để trùng tu trong suốt 8 năm. Hiện, tòa nhà này là trụ sở của Quốc hội Chính quyền Nhân dân.
Đại lộ Malecón được xây dựng trong suốt 40 năm, từ năm 1901, với mục đích bảo vệ La Habana khỏi bị nước biển tràn vào. Ngày nay, đại lộ này dài 8km với 6 làn xe chạy, được đánh giá là cung đường lãng mạn nhất của thành phố.
Malecón mỗi tháng 7 đều "tắm" trong nắng trời nhiệt đới và những cơn gió mặn mòi từ biển thổi vào, còn tháng 1 lại ngập trong nước triều dâng. Nơi đây không chỉ hấp dẫn khách du lịch, mà ngay cả người dân bản địa cũng muốn ngồi lại mỗi khi ngày tàn.
Bởi từ Malecón, người ta vừa có thể chiêm ngưỡng biển Caribe thơ mộng, vàng lung linh mỗi chiều hoàng hôn phủ xuống, cũng có thể quan sát dãy nhà hàng, khách sạn hiện đại, tấp nập khách du lịch...
...và đồng thời cũng nhìn được sự thiếu thốn, khó khăn của một đất nước bị cấm vận hơn 6 thập kỷ qua những chung cư trăm tuổi cũ kỹ, đổ nát, bị ăn mòn bởi gió biển mang theo hơi muối.
Theo thống kê của HĐND La Habana, toàn thành phố hiện có khoảng 185.348 công trình trong tình trạng xuống cấp, trong đó 83.878 tòa nhà cần sửa chữa một phần và 46.158 công trình khác cần cải tạo toàn diện.
Xe cổ, còn được gọi là Almendrón - một điểm nhấn không thể thiếu của đời sống và văn hóa đường phố tại Cuba. Phần lớn những chiếc xe này thuộc dòng Chevrolet, Ford, Buick hay Cadillac, sản xuất từ những năm 1950. Xe cổ được sơn màu sặc sỡ, bắt mắt. Bên trong xe, đồng hồ đo tốc độ có thể hỏng, nhưng loa thì luôn hoạt động, tiếng nhạc salsa đặc trưng của Mỹ Latinh hoà cùng tiếng động cơ cũ kỹ và mùi xăng nồng nặc tạo nên một dấu ấn rất riêng.
Để duy trì hoạt động của những chiếc xe đã có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, người dân Cuba đã trở thành "bậc thầy" về cơ khí. Họ chế tạo lại các phụ tùng, sử dụng các bộ phận từ những chiếc xe khác hoặc thậm chí là các vật liệu không liên quan, giúp những chiếc xe - có thể đã được đưa vào bảo tàng ở những nơi khác - tiếp tục lăn bánh trên đường phố La Habana.
"Almendrón" không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và óc sáng tạo của người dân Cuba.
Hiện nay, Cuba đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và thực phẩm, nguyên nhân chủ yếu là do lệnh cấm vận kinh tế và cơ cấu kinh tế nội tại. Chính phủ Cuba đang nỗ lực chuyển đổi sang năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, nhưng quá trình này diễn ra khá chậm.
Người dân xếp hàng dài để nhận thực phẩm do Nhà nước trợ cấp tại Cuba. Tại các chợ dân sinh, thực phẩm được bày bán cũng khá ít, không đa dạng. Mặc dù Chính phủ Cuba đã có các chính sách để đảm bảo khẩu phần lương thực cơ bản cho người dân, nhưng nhiều mặt hàng vẫn khan hiếm và giá cả tăng cao do lạm phát.
Người dân xếp hàng bên ngoài một bệnh viện đa khoa tỉnh ở Cuba. Y tế cũng là một trong những lĩnh vực chịu nhiều tác động tiêu cực nhất trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể, Cuba đang thiếu hụt nghiêm trọng về vật tư, thiết bị y tế, thuốc, trong cả lĩnh vực điều trị ung thư và nhi khoa. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng tại nhiều bệnh viện xuống cấp, không đủ năng lực đáp ứng các nhu cầu thiết yếu. Sự thiếu hụt nghiêm trọng này ảnh hưởng lớn đến các dịch vụ y tế và quyền được chăm sóc sức khoẻ của người dân.
Bất chấp những khó khăn hiện hữu, người Cuba vẫn cho đi. Trong đại dịch COVID-19, họ đã chia cho nhau từng giọt nước sát khuẩn, đúng như tinh thần mà Lãnh tụ cách mạng Fidel Castro đã tổng kết: "Người Cuba không cho đi những gì mình thừa, mà chia sẻ với mọi người tất cả những thứ ít ỏi mình có".
Trong mọi hoàn cảnh, Cuba vẫn nêu cao tinh thần đoàn kết, tình yêu tự do. Hòn đảo lớn nhất vịnh Caribe này đã trở thành "ngọn hải đăng" của phong trào tiến bộ ở Mỹ Latinh. Sức lôi cuốn của Cách mạng Cuba không chỉ đến từ những hình ảnh hào hùng và lãng mạn của "những chàng râu xồm" (danh xưng thân mật để chỉ các nhà lãnh đạo của cuộc Cách mạng 1959- khi họ còn trẻ tuổi và đa phần để râu quai nón)...
...mà còn đến từ những người dân bình thường - những người đã lựa chọn vùng lên, kiên cường đối chọi với thế lực giàu mạnh hơn mình gấp nhiều lần để bảo vệ quyền được quyết định con đường phát triển của dân tộc - những người luôn tin rằng sức mạnh ý chí có thể lôi kéo vận may về phía mình.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Cuba đã có nhiều hỗ trợ quan trọng dành cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực lương thực, y tế, dược phẩm.

Ngày 13-8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động chương trình ủng hộ Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với khủng hoảng toàn diện khi thiếu điện, nhiên liệu và lương thực kéo dài.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng triệu trái tim Việt Nam, ghi nhận số tiền ủng hộ gần 348 tỉ đồng, tính đến 21 giờ 30 phút ngày 19-8.

