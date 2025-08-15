Sau 30 giờ, chương trình ủng hộ Cuba đạt 65 tỉ đồng 15/08/2025 09:34

(PLO)- Chỉ sau 30 giờ phát động, chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” đã nhận được sự ứng nồng nhiệt của hàng triệu trái tim Việt Nam, đạt mục tiêu tối thiểu 65 tỉ đồng.

Tối 14-8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết chỉ sau 30 giờ phát động, chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng triệu trái tim Việt Nam, với số tiền ủng hộ đã đạt được mục tiêu tối thiểu là 65 tỉ đồng.

Theo Trung ươngHội Chữ thập đỏ Việt Nam, đây là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em; đồng thời là nguồn lực quý báu góp phần giúp bạn vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và tiếp tục phát triển.

Phát động chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba”. Ảnh: TTXVN

Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhân Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1960-2025).

Chương trình diễn ra trong 65 ngày, bắt đầu từ ngày 13-8, đúng dịp kỷ niệm 99 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro, đến hết ngày 16-10-2025, nhằm hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Cuba đã có nhiều hỗ trợ quan trọng dành cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực lương thực, y tế, dược phẩm.

Đặc biệt, khi Hiệp định Paris vừa được ký kết ngày 27-1-1973, lãnh tụ Fidel đã trao đổi với Đại sứ Cuba về những công trình mà Cuba có thể trao tặng, góp phần tái thiết Việt Nam ngay trong chiến tranh và sau này.

Đã có năm công trình kinh tế - xã hội Cuba giúp Việt Nam được khởi dựng, đến nay vẫn phát huy hiệu quả. Đó là Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị), Khách sạn Thắng Lợi ở Hà Nội, Trại bò giống Ba Vì, Trại gà Lương Mỹ và đoạn đường nhựa Sơn Tây - Xuân Mai nay đều thuộc Hà Nội.