Chủ tịch nước Cuba chia sẻ về sự ủng hộ to lớn của nhân dân Việt Nam 16/08/2025 21:37

(PLO)- Chương trình vận động ủng hộ Cuba đã tiếp nhận gần 272 tỉ đồng, tăng hơn 20 tỉ so với số liệu được công bố trước đó 6 giờ.

Tối 16-8 (giờ Việt Nam), trên mạng xã hội X, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã chia sẻ bài đăng của Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes về chiến dịch ủng hộ Cuba do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì.

Cùng với đó, Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba viết: "Sự ủng hộ to lớn mà nhân dân Việt Nam dành cho Cuba không chỉ là một nghĩa cử đầy yêu thương mà chúng tôi vô cùng biết ơn. Đó còn là một món quà khiến chúng tôi cảm thấy vinh dự, bởi đến từ một dân tộc cần cù và anh hùng - một dân tộc đã vươn lên sau nhiều cuộc chiến tranh và giờ đây khiến thế giới ngỡ ngàng trước sự phát triển bền vững của mình".

Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez chia sẻ về chiến dịch ủng hộ Cuba của nhân dân Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Cuba

Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 16-8, chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” đã tiếp nhận 1,375 triệu lượt ủng hộ, với tổng số tiền lên tới 271,9 tỉ đồng, tăng 20 tỉ so với số liệu được công bố vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Khẳng định, toàn bộ số tiền ủng hộ chương trình được cập nhật công khai, minh bạch, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng hướng dẫn người dân cách xem sao kê trực tiếp ủng hộ nhân dân Cuba bằng cách truy cập trang: https://thiennguyen.app/donate-target/1955184412459020288.

Chương trình ủng hộ Cuba được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhân Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ chức, nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1960-2025).

Chương trình diễn ra trong 65 ngày, bắt đầu từ ngày 13-8 (đúng dịp kỷ niệm 99 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro), đến hết ngày 16-10, nhằm hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững.