Ủng hộ Cuba nhưng không ghi nội dung chuyển khoản, phải làm sao? 16/08/2025 14:23

(PLO)- Chương trình vận động ủng hộ Cuba nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhân dân Việt Nam, ghi nhận số tiền ủng hộ gần 250 tỉ đồng sau 4 ngày.

Những ngày qua, kể từ khi chiến dịch vận động ủng hộ Cuba được khởi động, nhiều người cho hay đã chuyển khoản qua số tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhưng quên ghi nội dung chuyển khoản "Cuba" hoặc ghi nhầm.

Về vấn đề này, theo trang Thông tin Chính phủ, số tài khoản 2022, Ngân hàng Quân đội (MB) được thiết lập riêng, chỉ tiếp nhận ủng hộ cho chiến dịch “Cuba, luôn có Việt Nam”.

Do đó, người dân có thể yên tâm, nếu nội dung chuyển khoản vào tài khoản của chương trình bị ghi nhầm hoặc quên ghi, thì số tiền vẫn được ghi nhận cho chiến dịch.

Chương trình vận động ủng hộ Cuba ghi nhận số tiền ủng hộ lên tới gần 250 tỉ đồng sau 4 ngày phát động. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Tính đến 12 giờ trưa ngày 16-8, chương trình vận động ủng hộ Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” đã ghi nhận số tiền ủng hộ lên tới gần 250 tỉ đồng, vượt xa so với mục tiêu ban đầu là 65 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Điều hành công việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết đơn vị này đã làm việc Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Cuba để triển khai sử dụng số tiền hỗ trợ từ nhân dân Việt Nam gửi đến nhân dân Cuba, đảm bảo phù hợp với các đối tượng, mục tiêu của chương trình.

"Toàn bộ quá trình sử dụng số tiền và triển khai được công khai, minh bạch, có tính giải trình cao, để tất cả mọi người đều có thể yên tâm, tin tưởng rằng sự trợ giúp của mình đến đúng với đối tượng, đáp ứng đúng công việc đã đề ra", ông Hải Anh nói.