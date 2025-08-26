Thí sinh ‘dở khóc dở cười’ với kết quả trúng tuyển đại học 26/08/2025 14:14

(PLO)- Không ít thí sinh có điểm thi vượt mức điểm chuẩn nhưng lại không thể trúng tuyển đại học hoặc vướng vào những rắc rối do những thay đổi mới trong xét tuyển gây ra.

Những ngày qua, sau khi các trường đại học (ĐH) công bố điểm chuẩn và tra cứu kết quả trúng tuyển đại học trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, nhiều tình huống “dở khóc dở cười” với phụ huynh, thí sinh (TS) đã xảy ra.

Rắc rối vì từ đậu thành rớt, rớt thành đậu

Hai ngày qua, công bố điểm chuẩn, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM bất ngờ thay đổi điều kiện xét tuyển, khiến nhiều TS có điểm thi vượt điểm chuẩn nhưng vẫn trượt.

Theo phản ánh từ TS, trong đề án tuyển sinh ban đầu của trường, học sinh chỉ cần đạt tối thiểu 6 điểm ở môn Toán hoặc Văn để đủ điều kiện xét tuyển cho ngành Luật, Luật Kinh tế với tổng điểm đạt ngưỡng.

Tuy nhiên, đến ngày 24-8, trường cập nhật thành: phải đạt 6 điểm trở lên ở cả Toán và Văn, đồng thời tổng điểm đạt tối thiểu 18 điểm (thang điểm 30).

Ngay sau khi nắm được những phản ánh này, trường đã phối hợp với Bộ GD&ĐT để rà soát danh sách xét tuyển. Và đến sáng 26-8, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã ra thông báo chính thức về việc giải quyết cho một số TS đạt điểm cao hơn điểm chuẩn công bố ngày 22-8 nhưng chưa nhận được thông báo trúng tuyển.

Theo nhà trường, nguyên tắc xét tuyển được áp dụng dựa trên Đề án tuyển sinh ban hành và quy định ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu. Riêng với các ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 (thang 30).

Đồng thời, TS phải đạt ít nhất 6 điểm (thang 10) ở cả hai môn Ngữ văn và Toán, hoặc Toán hoặc Văn trong tổ hợp xét tuyển. Với các phương thức khác, nếu có môn Toán và Văn, yêu cầu tương tự cũng được áp dụng.

Trường đề nghị các TS có thắc mắc về kết quả xét tuyển liên hệ trực tiếp với trường trước 17 giờ ngày 30-8 để kịp xác nhận nhập học trên hệ thống Bộ GD&ĐT.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho TS đủ điều kiện trúng tuyển, đồng thời cam kết xét tuyển và nhập học đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng đã khiến không ít TS hoang mang vì thay đổi môn trong tổ hợp xét tuyển.

Cụ thể, trong tổ hợp D66 được thay môn "giáo dục kinh tế và pháp luật" (theo đề án tuyển sinh) bằng "giáo dục công dân", khiến một số TS đủ điểm theo tổ hợp ban đầu bị xét trượt. Được biết, tên hai môn này thuộc hai chương trình giáo dục khác nhau của năm 2006 và năm 2018.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo nhà trường khẩn trương rà soát dữ liệu và khắc phục bằng cách chấp nhận cả hai dạng cấu trúc D66 tùy theo chương trình phổ thông TS theo học. Trường sẽ giải quyết và cam kết bảo vệ quyền lợi thí sinh. Trường cũng cam kết sẵn sàng chịu xử lý nếu vì sự cố này khiến trường tuyển vượt chỉ tiêu.

Với nhiều thay đổi trong tuyển sinh năm 2025 khiến không ít thí sinh gặp rắc rối khi biết kết quả. Ảnh: Thí sinh tham dự một kỳ thi để xét tuyển ĐH năm 2025 tại TP.HCM. Ảnh: ST

Còn Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM lại gặp tình huống khác, một số TS phản ánh việc được trường xác nhận đã trúng tuyển vào ngành học của trường nhưng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT lại bị ghi nhận “trượt”, hoặc chuyển sang các nguyện vọng thấp hơn. Ngay khi nắm được sự việc, trường cho biết sẽ rà lại dữ liệu và sẽ giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho các em.

Rắc rối khác cũng xảy ra liên quan đến Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Chia sẻ với Báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện trường cho biết ngày 22-8, trường đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Tuy nhiên, khi rà soát danh sách trúng tuyển, trường nhận thấy có trường hợp TS không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển và ngược lại.

“Đây là lỗi do thao tác kỹ thuật nên trường đã có công văn đề xuất Bộ GD&ĐT tạo điều kiện để TS được tiếp tục xét tuyển, đồng thời đề nghị các trường ĐH có liên quan hỗ trợ, bước đầu đã nhận được sự hợp tác rất tích cực. Quý phụ huynh và TS sẽ được giải quyết thỏa đáng để đảm bảo quyền lợi” – đại diện trường thông tin.

Rớt vì... chưa kịp hiểu cách tính điểm mới!

Bên cạnh những lỗi xuất phát từ cơ sở đào tạo, không ít trường hợp TS cũng bất ngờ khi không được vào những ngành học, trường học yêu thích vì những cách tính điểm mới lạ được áp dụng từ năm nay.

Trường hợp của một TS Trường ĐH Sài Gòn (TP.HCM) tên LN là một ví dụ. Em LN có điểm xét tuyển đủ đậu vào nguyện vọng 2 và 3 theo tổ hợp trường công bố. Gia đình em ở TP.HCM nhưng thuộc diện khó khăn, bố của em làm bảo vệ tại một trường học nhỏ, nên Trường ĐH Sài Gòn với mức học phí vừa sức được xem là lựa chọn phù hợp.

Cả nhà em đã rất vui mừng vì nghĩ đã trúng tuyển vào trường mong muốn ngay khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT và khi điểm chuẩn được công bố.

Thế nhưng giấy báo trúng tuyển gửi về lại cho biết em không đậu cả ba nguyện vọng đầu, thay vào đó là một trường ĐH khác có học phí cao hơn nhiều.

Tìm hiểu kỹ lại thông tin tuyển sinh, gia đình em mới biết điểm xét tuyển của em được tính theo cách riêng của trường và áp dụng dụng thêm cách quy đổi điểm giữa các tổ hợp theo phương pháp bách phân vị mà Bộ GD&ĐT công bố trước đó. Điều này khiến tổng điểm thi của em bị giảm so với điểm chuẩn trường công bố. Cả gia đình từ niềm vui rộn ràng chuyển sang lo lắng, bởi học phí ngôi trường em trúng tuyển là gánh nặng thực sự.

Một trường hợp khác, thí sinh H.S ở Đồng Nai đã tin chắc mình đã đỗ ngành sư phạm tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vì điểm vượt chuẩn. Nhưng khi tra cứu trên hệ thống Bộ GD&ĐT, em lại được báo trúng tuyển một ngành khác ở một trường khác theo nguyện vọng sau.

H.S liên hệ với trường để tìm hiểu lý do thì em mới biết được nguyên nhân vì điểm tổ hợp của em phải trừ thêm phần chênh lệch theo quy đổi bách phân vị so với tổ hợp môn khác.

Không chỉ với hai trường hợp TS này, những ngày qua, các trường ĐH tại TP.HCM cũng nhận được rất nhiều thông tin liên hệ từ phụ huynh, TS thắc mắc lẫn phản ánh về kết quả xét tuyển năm nay.

Theo đại diện phụ trách tuyển sinh tại một trường ĐH cho biết, vấn đề này xuất phát từ nhiều thay đổi trong tuyển sinh ĐH năm nay. Tất cả các phương thức xét tuyển được đăng ký, lọc ảo và công bố điểm chuẩn cùng lúc khiến số lượng nguyện vọng tăng mạnh gây quá tải trong dữ liệu. Thay vì mỗi TS chỉ đăng ký 4-5 nguyện vọng như mọi năm thì năm nay trung bình mỗi em đăng ký đến 9 nguyện vọng. Cạnh đó là những quy định mới về việc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển về cùng thang điểm 30, cách tính điểm cộng, điểm thưởng ở mỗi trường mỗi khác khiến việc xét tuyển phức tạp hơn.