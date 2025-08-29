Gần 100 giáo viên TP.HCM được cấp chứng nhận dạy cảm thụ âm nhạc cho trẻ mầm non 29/08/2025 18:43

(PLO)- Để có được chứng nhận dạy cảm thụ âm nhạc, giáo viên mầm non thuộc Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức đã trải qua quá trình đào tạo 10 tháng tập trung.

Ngày 29-8, 79 giáo viên mầm non thuộc Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức được Viện Khoa học giáo dục Yoshine Melody cấp chứng nhận hoàn thành đào tạo cảm thụ âm nhạc.

Ông Trịnh Thành Thịnh, Tổng Giám đốc Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức trao giấy chứng nhận hoàn thành đào tạo cảm thụ âm nhạc cho các giáo viên. Ảnh: NQ

Khoá học có 150 giáo viên tham gia nhưng chỉ 79 người đạt được cấp độ đầu tiên, cho thấy tính chọn lọc nghiêm túc của chương trình và yêu cầu cao về năng lực cảm âm, khả năng truyền đạt và tư duy giáo dục sớm.

Để được cấp giấy chứng nhận, các giáo viên phải trải qua quá trình đào tạo tập trung với khối lượng kiến thức và kỹ năng phong phú. Chương trình đào tạo với đội ngũ là các chuyên gia âm nhạc hàng đầu trong và ngoài nước, tập trung vào việc giúp giáo viên hiểu và áp dụng phương pháp cảm thụ âm nhạc vào giảng dạy cho trẻ mầm non.

Cô Nguyễn Thị Diễm My vui mừng khi nhận được giấy chứng nhận hoàn thành đào tạo cảm thụ âm nhạc. Ảnh: NQ

Cô Nguyễn Thị Diễm My đánh giá đây không chỉ là một khóa học thông thường mà là cả một quá trình học tập nghiêm túc, kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và đánh giá chuyên sâu.

Không chỉ dừng lại ở việc nắm vững nhạc lý cơ bản, trong suốt chương trình học, cô My cùng đồng nghiệp được hướng dẫn cách vun bồi cảm xúc, phát triển khả năng nghe, vận động, hát và sáng tạo âm nhạc ở trẻ.

“Khi nhận được chứng nhận cảm thụ âm nhạc, giúp tôi tự tin hơn. Với chứng nhận này, tôi có thể ứng dụng âm nhạc trong mọi khoảnh khắc – không chỉ trong giờ học mà cả giờ chơi, giờ chuyển tiếp, hay khởi động đầu ngày. Một bài vỗ tay theo nhịp, một trò chơi ‘làm theo cô’ cũng có thể giúp trẻ hào hứng học tập và phát triển kỹ năng tự nhiên" - cô My nói.

Theo cô My, nhiều người nghĩ cảm thụ âm nhạc là phải có nhạc cụ, có bài hát cụ thể. Nhưng thật ra, mình có thể tạo âm thanh từ bất kỳ đồ vật nào trong lớp – đó cũng là âm nhạc. Từ vận động theo tiết tấu, hát, múa, đến những hoạt động body movement – tất cả đều giúp trẻ cảm nhận và hứng thú hơn với âm thanh.”

Cô My cho rằng các bạn nhỏ được học cảm thụ âm nhạc sẽ biết phát âm linh hoạt hơn thông qua những từ ngữ trong bài hát hay những âm thanh "ư a" đơn giản. Đặc biệt, âm nhạc còn khơi gợi nguồn cảm hứng cho các hoạt động khác như vẽ, kể chuyện, thậm chí là tư duy hình ảnh.

Ông Trịnh Thành Thịnh, Tổng Giám đốc Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức bày tỏ: “Giai đoạn trước 6 tuổi là 'cửa sổ vàng' để trẻ hoàn thiện toàn diện các giác quan. Nhiều phụ huynh nghĩ rằng mầm non chỉ là nơi để trẻ ăn, ngủ và được chăm sóc. Nhưng thật ra đây là giai đoạn trẻ học hỏi mạnh mẽ nhất, đặc biệt thông qua quan sát và cảm nhận. Đó là lý do khiến chúng tôi tổ chức cho giáo viên tham gia khoá đào tạo để đạt được chứng nhận cảm thụ âm nhạc”.

Theo ông Thịnh, âm nhạc đặc biệt là cảm thụ âm nhạc không đơn thuần là nghe hay hát. Nó giúp trẻ nhỏ phát triển cân bằng từ bên trong, rèn luyện giác quan âm thanh, khả năng cảm nhận nhịp điệu và giai điệu.

Chương trình học mầm non tại trường được thiết kế để phát triển hài hòa cả về thể chất, trí tuệ và cảm xúc. Trẻ được học thông qua trải nghiệm, với nhiều hoạt động đa dạng: phát triển ngôn ngữ, rèn luyện kỹ năng vận động, khám phá khoa học, làm quen với toán và ngoại ngữ, cùng các hoạt động nghệ thuật như mỹ thuật và âm nhạc.

"Việc trang bị cho tất cả giáo viên mầm non kiến thức và kỹ năng chuyên môn âm nhạc một cách bài bản giúp nhà trường nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy, đem đến cho học sinh mầm non môi trường học tập phong phú, sáng tạo và đầy cảm hứng, trẻ được nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển khả năng sáng tạo" - ông Thịnh chia sẻ.

Cũng trong dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho Kỷ lục gia Trịnh Thành Thịnh với danh hiệu: “Người nghiên cứu, xây dựng nền tảng học tập chủ động trực tuyến LMS CEG để đào tạo kỹ năng Lãnh đạo Đội ngũ và Quản trị Doanh nghiệp qua các tình huống thực tế (Case Study) với nhiều chủ đề nhất, tích hợp hệ thống đánh giá theo khung năng lực 5 cấp độ”.