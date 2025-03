TP.HCM: Giáo viên mầm non thể hiện tài năng 04/03/2025 15:48

(PLO)- Đến với hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi, nhiều cô giáo tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập vui khi lần đầu tiên tranh tài ở một “sân khấu” lớn.

Sáng 4-3, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức lễ khai mạc Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp TP năm học 2024-2025 dành riêng cho các giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập với chủ đề “Giáo viên tài năng”.

Đây là lần thứ 2 hội thi giáo viên mầm non tài năng dành cho các cô tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập được tổ chức. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi năm nay thu hút sự tham gia nhiệt tình của hơn 1.105 giáo viên tại cấp cơ sở. Qua các vòng thi tuyển chọn ở cấp huyện, 309 giáo viên xuất sắc đã được lựa chọn, và hôm nay, có 72 giáo viên tiêu biểu nhất tranh tài cấp TP.

Các cô tham dự phần thi lý thuyết. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hội thi năm nay bao gồm hai phần thi chính là viết và thuyết trình. Phần viết tập trung vào việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo Văn bản hợp nhất số 01 của Bộ GD&ĐT.

Với phần thuyết trình, các giáo viên sẽ trình bày biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục.

Cô giáo thuyết trình về bài giảng của mình tại hội thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM, đây là năm thứ hai Sở GD&ĐT tổ chức hội thi cấp TP với chủ đề “Giáo viên tài năng”.

Tuy nhiên, khác với năm ngoái, năm nay hội thi đi sâu vào tài năng trong lĩnh vực chuyên môn của các cô thể hiện qua phương pháp giảng dạy, trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Là giáo viên công tác tại nhóm trẻ Kiến An, TP Thủ Đức, lần đầu tiên được tham dự hội thi nên cô Nguyễn Thị Xuyên khá hồi hộp.

“Ban đầu, tôi nghĩ chỉ có giáo viên trường mầm non công lập mới được tham dự hội thi này. Do đó, khi hội thi được tổ chức dành cho các cơ sở độc lập tư thục, tôi rất vui vì đây là cơ hội để học hỏi” - cô Xuyên bộc bạch.

Để chuẩn bị cho hội thi, cô Xuyên đã dành nhiều thời gian nghiên cứu bài giảng, liên hệ với các đồng nghiệp để học hỏi thêm kiến thức.

“Phần lý thuyết sáng nay đã bao quát hết các nội dung chuyên môn. Đặc biệt, câu hỏi số 3 khiến tôi ấn tượng khi có đề cập đến đề xuất của giáo viên về chương trình dạy. Vì thế, tôi đã đề xuất cần phải có một chuyên đề về phát triển ngôn ngữ dành cho trẻ chậm nói” - cô Xuyên bộc bạch.

Tham gia hội thi, cô Xuyên đã có cơ hội khẳng định mình, được học hỏi và bước vào một sân chơi lớn hơn với nhiều điều bổ ích.