Quyết tâm theo nghề giáo viên mầm non, thầy giáo trẻ hái quả ngọt ngào 20/11/2024 11:07

(PLO)- Vượt qua nhiều định kiến, thầy Lê Công Sự (30 tuổi) kiên định theo đuổi nghề giáo viên mầm non. 12 năm trôi qua, cậu sinh viên ngày nào giờ đã trở thành một thầy giáo mầm non xuất sắc trong chuyên môn, là tấm gương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác.

Nghề giáo viên mầm non thường do các cô đảm nhận vì phụ nữ có bản năng chăm sóc và kiên nhẫn hơn trong việc nuôi dạy trẻ nhỏ. Nam giới khi chọn nghề này thường gặp phải sự hoài nghi và phán xét, bị coi là không phù hợp hoặc không có đủ khả năng chăm sóc trẻ nhỏ. Điều này dẫn đến việc số lượng thầy giáo mầm non rất ít.

Video: Quyết tâm theo nghề giáo viên mầm non, thầy giáo trẻ hái quả ngọt ngào.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều định kiến và thử thách, nhưng thầy Lê Công Sự (30 tuổi, Củ Chi, TP.HCM) vẫn kiên trì theo đuổi đam mê của mình và trở thành một trong số ít thầy giáo trong ngành mầm non.

Thầy Lê Công Sự, giáo viên mầm non trường Mầm non Hoa Đào (Quận 12) sinh hoạt cùng các em nhỏ. Ảnh: KHÁNH QUỲNH

Năm 2012, cậu nam sinh Lê Công Sự chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học. Giữa nhiều sự lựa chọn, cậu quyết định theo học ngành sư phạm mầm non của trường Đại học Sài Gòn. Thời gian đầu không nhận được sự ủng hộ của gia đình và choáng ngợp trước môi trường mới chỉ toàn các bạn nữ nên chàng sinh viên Lê Công Sự vẫn còn khá rụt rè.

Năm 2015, thi đậu viên chức, thầy Công Sự được phân về Trường Mầm non 12 (Quận 3). Đến năm 2021, thầy Sự chuyển công tác về Trường Mầm non Hoa Đào (Quận 12) và gắn bó cho đến nay.

Mặc dù là nam giới nhưng thầy Sự rất khéo trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Từ những vật dụng của các bé dùng hằng ngày đến việc các em ăn, ngủ đều được thầy quan tâm tỉ mỉ.

Những công việc như vui chơi, ăn uống, ngủ nghỉ... đều được thầy thực hiện có nề nếp. Mỗi khi có khách đến thăm, các em đều tự giác và đồng thanh chào, chẳng cần đến thầy phải nhắc nhở.

“Phụ huynh luôn mong muốn con em mình được phát triển một cách hoàn thiện. Nhất là trong lứa tuổi mầm non, các em vẫn còn là trang giấy trắng. Vì thế người giáo viên mầm non phải khéo léo chăm sóc và giáo dục trẻ để các em học được nhiều điều hay cũng như tạo được sự tin tưởng từ phụ huynh” - thầy Sự chia sẻ.

Thông qua những câu chuyện vô tư mà con trẻ kể lại, anh Lê Kim Khánh (32 tuổi, phụ huynh bé Lê Ngọc Diễm) chia sẻ: “Lúc đầu cũng hơi lo lắng vì thầy giáo là đàn ông. Nhưng sau khi tiếp xúc với thầy và bé về tâm sự nhiều về thầy, càm nhận thầy rất yêu thương các bé nên mình thấy yên tâm hơn”.

Chính sự cố gắng và tâm huyết với nghề đã giúp thầy Sự giải tỏa những hoài nghi ban đầu của phụ huynh.

Nhắc đến người đồng nghiệp nam duy nhất trong trường, cô Mai Tâm (bên trái) cho biết: “Mình làm chung với thầy Sự được hai năm. Có thể nói thầy Sự là một người rất là nhiệt tình, yêu trẻ. Thầy rất sáng tạo trong công việc và có đam mê lớn với nghề giáo viên mầm non”.

Vượt qua những khó khăn và hoài nghi, thầy Lê Công Sự hiện là một trong những giáo viên xuất sắc của Quận 12 nói riêng và TP.HCM nói chung trong công tác giáo dục mầm non khi liên tiếp nhận về các giải thưởng như Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố (2021 - 2022), Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp thành phố (2023 - 2024).

Thầy Lê Công Sự tham gia chương trình “Câu chuyện truyền cảm hứng - Viết lên giai điệu ước mơ”.

Không chỉ xuất sắc về chuyên môn, thầy Công Sự còn rất tích cực trong các công tác đoàn cơ sở, hăng hái tham gia những dự án trong nhà trường. Năm 2024, thầy vinh dự đón nhận thêm danh hiệu Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do Thành đoàn TP.HCM trao tặng.