Những 'bóng hồng' Công an nhân dân đội nắng bám thao trường 27/03/2025 10:25

(PLO)- Hơn 250 chiến sĩ nữ các khối Cảnh sát đặc nhiệm và Cảnh sát giao thông thuộc lực lượng Công an nhân dân tham gia hợp luyện tại Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Chiều 26-3, hàng nghìn chiến sĩ khối Công an nhân dân tham gia buổi hợp luyện tại Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Thượng tá Phạm Đại Đồng, Phó Trưởng phòng huấn luyện và hướng dẫn nghiệp vụ Cảnh sát cơ động, Phó Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành Bộ Công an thông tin, lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với tổng quân số 3.408 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ và học viên Công an nhân dân cùng 62 ngựa nghiệp vụ.

Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm 18 khối trong đó có 13 khối đi và 5 khối đứng; nguồn tuyển chọn các khối là cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các học viên trường Công an nhân dân khu vực phía Nam.

Trong số các khối tham gia hợp luyện của lực lượng Công an nhân dân, đáng chú ý với những "bóng hồng" Cảnh sát đặc nhiệm và Cảnh sát giao thông (mỗi khối 128 chiến sĩ) đội nắng bám thao trường, vượt qua mọi trở ngại về thời tiết nóng bức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch đã đề ra.

128 chiến sĩ thuộc khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm tham gia buổi hợp luyện.

Các chiến sĩ nữ khối Cảnh sát đặc nhiệm tập luyện miệt mài suốt nhiều tháng qua.

Dù thời tiết khó khăn nhưng các chiến sĩ khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm luôn nêu cao tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng này.

Khối nữ Cảnh sát giao thông với 128 chiến sĩ tham gia tập luyện nhiều tháng qua sẵn sàng tham gia buổi hợp luyện lần thứ 4.

Từng điều lệnh đội ngũ, hàng ngũ được thực hiện bài bản đáp ứng các tiêu chí chuẩn, đều và đẹp.

Giáo viên phụ trách khối luôn theo sát từng bước chân của các chiến sĩ hợp luyện để kịp thời nhắc nhở và chỉnh sửa đội ngũ.

Hình ảnh các chiến sĩ nữ khối Cảnh sát giao thông hợp luyện dưới trời nắng gắt.

Các chiến sĩ hỗ trợ nhau trong quá trình tập luyện để đạt kết quả cao nhất.

Giảng viên hỗ trợ nữ chiến sĩ khối Cảnh sát giao thông xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo quá trình luyện tập.

Những giọt mồ hồi lăn dài trên gương mặt Sô An Nhiên (Học viên Đại học Cảnh sát nhân dân, tham gia khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm) sau khi vừa hoàn thành các bài trong buổi hợp luyện, nhưng cô cùng các đồng đội trong khối luôn giữ vững tinh thần quyết tâm. "Thời tiết nóng nên việc tập luyện cũng rất mệt, và là nữ nên sức khoẻ chúng em cũng yếu hơn các bạn nam. Tuy nhiên, với những người trẻ như chúng em được đứng ở đây tập luyện cho sự kiện diễu binh, diễu hành 30-4 đã là niềm vinh dự, tự hào; vì lẽ đó không có bất cứ khó khăn nào có thể làm chúng em lùi bước" - An Nhiên chia sẻ.

Ngô Vũ Mai Anh - Học viên Đại học Cảnh sát nhân dân (Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm) cảm thấy vinh dự và tự hào khi bản thân là thành viên tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30-4. "Hơn một tháng nữa, em và đồng đội sẽ làm nhiệm vụ chính thức, ai cũng háo hức, bồi hồi mong chờ ngày bước đi trên con đường Lê Duẩn (quận 1,TP.HCM). Chúng em ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân nên dù tập luyện khó khăn như thế nào cũng cố gắng vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chung" - Mai Anh chia sẻ.

Các chiến sĩ chăm sóc nhau trên thao trường.

Vân Anh (thứ 2 từ trái sang) cùng các chiến sĩ nữ khối Cảnh sát đặc nhiệm vui vẻ tạo dáng trước ống kính trong giờ giải lao.

Hình ảnh các nữ chiến sĩ khối Cảnh sát cơ động sau buổi hợp luyện.

Thượng tá Nguyễn Thị Quế - Phó Trưởng ban phụ nữ CAND thăm hỏi, động viên các chiến sĩ nữ tham gia các khối diễu binh, diễu hành.

Thượng tá Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng ban phụ nữ Công an TP.HCM động viên các chiến sĩ nữ khối Cảnh sát đặc nhiệm.