Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 rực rỡ trước giờ khai mạc 15/02/2026 12:58

Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

Sáng 15-2 (tức 28 tháng Chạp), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cùng các thành viên hội đồng nghệ thuật, ban tổ chức có buổi kiểm tra tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026. Những công tác chuẩn bị cuối cùng tại đường hoa Tết đẹp nhất TP.HCM đang được gấp rút hoàn thiện trước lúc khai mạc vào 19 giờ cùng ngày.

Hiện tại, không khí làm việc tại đường hoa Nguyễn Huệ đang vô cùng hối hả, đội ngũ công nhân, nghệ nhân đang dồn toàn lực cho những công việc cuối cùng, tỉ mỉ chăm chút từng giỏ hoa tươi để đảm bảo diện mạo đường hoa đẹp nhất trước khi chính thức mở cửa đón khách.

Toàn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 vào trưa 15-2.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các thành viên hội đồng nghệ thuật, ban tổ chức tổng kiểm tra đường hoa trước giờ khai mạc.

﻿ Từng đại cảnh, tiểu cảnh, khu vực trang trí được lãnh đạo TP.HCM, hội đồng nghệ thuật kiểm tra một cách tỉ mỉ.

Linh vật ngựa tại khu vực trung tâm của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 được lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời. Linh vật ngựa chính cao 7 m, dài 9 m được đặt trên phần đế khi hoàn chỉnh có chiều cao tổng thể 11 m.

Đại cảnh “Rực rỡ miền ký ức” với điểm nhấn là chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m.

﻿ ﻿ ﻿ Đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” với linh vật ngựa thiết kế độc lạ đạt chiều cao 6,4 m. Bên cạnh là hai cụm tiểu cảnh Voi chín ngà, Gà chín cựa lấy cảm hứng từ từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Với chiều cao hơn 7 m, linh vật ngựa tại đại cảnh “Nhất mã thong dong” được xem là linh vật lớn nhất đường hoa năm nay. Từ chất liệu tre, chú ngựa khổng lồ này tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật, đặc biệt là các loại hoa Lan.

Cụm đại cảnh “Lý ngựa ô” lấy cảm hứng từ bản dân ca Lý ngựa ô, tái hiện nét văn hóa Nam Bộ với tạo hình vui nhộn.

Khu vực "Sớ vinh quy bái tổ" cùng linh vật ngựa đã hoàn thiện.

﻿ ﻿ Các cụm tiểu cảnh nhỏ có linh vật ngựa đa sắc được sắp xếp lại vị trí để phù hợp với vẻ đẹp tổng thể của đường hoa.

Năm nay, đường hoa tiếp tục dành nhiều không gian trang trí, trưng bày hình ảnh, biểu trưng đặc sắc của một số quốc gia như: Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Hà Lan...

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy chụp ảnh cùng bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM.

3 gốc hoa mai cổ thụ hơn 100 tuổi vừa được vận chuyển đến đường hoa.

Không gian rực rỡ sắc hoa của khu vực mừng Xuân mừng Đảng.

﻿ Hình ảnh làng chài vùng biển, gốm sứ của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu được tái hiện tại đường hoa.

Phần đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” phía cổng chào của đường hoa (giáp với đường Tôn Đức Thắng). Tại cụm đại cảnh sẽ có 9 linh vật ngựa (3 ngựa lớn, 6 ngựa nhỏ) với kiểu dáng phi nước đại và được đặt trên bục mô phỏng đường đua.

Từ sáng sớm, rất đông người dân và du khách quốc tế đã có mặt tại khu vực bên ngoài đường hoa Nguyễn Huệ để ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên.