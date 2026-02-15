Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 rực rỡ trước giờ khai mạc

(PLO)- Sắc xuân đang lan tỏa khắp đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ, những công đoạn cuối cùng được gấp rút hoàn thiện trước giờ khai mạc.
Sáng 15-2 (tức 28 tháng Chạp), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cùng các thành viên hội đồng nghệ thuật, ban tổ chức có buổi kiểm tra tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026. Những công tác chuẩn bị cuối cùng tại đường hoa Tết đẹp nhất TP.HCM đang được gấp rút hoàn thiện trước lúc khai mạc vào 19 giờ cùng ngày.
Hiện tại, không khí làm việc tại đường hoa Nguyễn Huệ đang vô cùng hối hả, đội ngũ công nhân, nghệ nhân đang dồn toàn lực cho những công việc cuối cùng, tỉ mỉ chăm chút từng giỏ hoa tươi để đảm bảo diện mạo đường hoa đẹp nhất trước khi chính thức mở cửa đón khách.
Từng đại cảnh, tiểu cảnh, khu vực trang trí được lãnh đạo TP.HCM, hội đồng nghệ thuật kiểm tra một cách tỉ mỉ.
Linh vật ngựa tại khu vực trung tâm của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 được lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời. Linh vật ngựa chính cao 7 m, dài 9 m được đặt trên phần đế khi hoàn chỉnh có chiều cao tổng thể 11 m.
Đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” với linh vật ngựa thiết kế độc lạ đạt chiều cao 6,4 m. Bên cạnh là hai cụm tiểu cảnh Voi chín ngà, Gà chín cựa lấy cảm hứng từ từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.
Các cụm tiểu cảnh nhỏ có linh vật ngựa đa sắc được sắp xếp lại vị trí để phù hợp với vẻ đẹp tổng thể của đường hoa.
Không gian rực rỡ sắc hoa của khu vực mừng Xuân mừng Đảng.
Hình ảnh làng chài vùng biển, gốm sứ của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu được tái hiện tại đường hoa.