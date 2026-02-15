TP.HCM: Sẵn sàng khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 15/02/2026 10:39

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM kiểm tra lần cuối các hạng mục hoàn tất, sẵn sàng đón người dân tại Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026.

Sáng 15-2, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật TP; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM; ông Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM, đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026.

Đoàn công tác đã khảo sát từng phân khu, rà soát công tác trang trí, trưng bày và vận hành kỹ thuật trước giờ khai mạc.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị cuối cùng cho Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026.

Tại phân khu Xuân Hội Tụ (Khu A), đại cảnh linh vật “Bính Ngọ vươn mình” và không gian di sản “Rừng tre kể chuyện” đã hoàn thành.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh với hơn 70 đầu sách cùng các tác phẩm “Sách lớn” được trưng bày trang trọng. Hệ thống sa bàn TP 3D ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) và mã QR tích hợp tại các điểm tham quan vận hành ổn định.

Lãnh đạo TP yêu cầu Ban tổ chức tiếp tục rà soát nội dung thuyết minh, bảng chú thích và khu vực thông tin để bảo đảm người dân, du khách tiếp cận đầy đủ nội dung trưng bày.

Tại phân khu Vững Bước (Khu B) và Vươn Mình (Khu C), gian hàng của nhiều đơn vị xuất bản đã hoàn tất trưng bày, giới thiệu đa dạng thể loại sách, từ sách truyền thống, sách Tết đến sách về công nghệ, khởi nghiệp. Trạm “ATM Sách Nghĩa tình” cũng sẵn sàng cho hoạt động “Lì xì sách”.

Đoàn công tác trực tiếp khảo sát từng phân khu, rà soát công tác trang trí.

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Lễ hội Đường sách Tết 2026 được kỳ vọng là điểm hẹn văn hóa đầu năm, lan tỏa thói quen đọc sách và tinh thần học tập trong cộng đồng.

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 sẽ khai mạc vào lúc 17 giờ ngày 15-2 tại ba địa điểm: Đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu).

Sự kiện diễn ra từ ngày 15-2 (tức 28 tháng Chạp) đến hết ngày 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ).