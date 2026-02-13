Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 ở TP.HCM có gì đặc biệt? 13/02/2026 09:08

(PLO)- Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 quy tụ nhiều triển lãm, không gian văn hóa Hồ Chí Minh và hoạt động trải nghiệm, diễn ra tại ba địa điểm ở TP.HCM.

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 hướng đến kết nối giá trị truyền thống với khát vọng phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Nhiều điểm nhấn nổi bật

Năm nay, lễ hội mở rộng không gian tại ba địa điểm gồm phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu, đánh dấu bước thay đổi về quy mô và cách tổ chức.

Điểm nhấn của sự kiện là Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được thiết kế theo chủ đề “Rừng tre kể chuyện”. Hình ảnh tre Việt Nam được sử dụng làm yếu tố xuyên suốt, kết hợp trưng bày tư liệu lịch sử, sách và công nghệ trình chiếu hiện đại.

Một số không gian khu vực diễn ra lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026.

Tại đây, Ban tổ chức giới thiệu triển lãm kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước.

Khu trải nghiệm “Hành trình theo chân Bác” trưng bày 16 phướn dọc trích dẫn các tác phẩm văn học viết về Bác cùng mô hình tái hiện ngôi nhà tại làng Kim Liên. Công nghệ trình chiếu 360 độ được ứng dụng nhằm tăng tính tương tác, giúp người tham quan tiếp cận nội dung lịch sử một cách trực quan.

Ngoài ra, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 còn quy tụ gần 70 tựa sách giấy, sách điện tử và sách nói thuộc Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh được giới thiệu đến bạn đọc. Nhiều ấn phẩm tiêu biểu như Nhật ký trong tù, Đường Kách mệnh, Hồ Chí Minh - Người tin ở con người và sách ảnh tiếng Anh Uncle Ho: The name that illuminates Viet Nam’s beauty cũng được trưng bày, kèm đội ngũ thuyết minh hỗ trợ người tham quan.

Không gian triển lãm “50 năm - Đổi thay qua từng khung hình” tái hiện chặng đường 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên TP.HCM.

Cạnh đó là những hình ảnh tư liệu được trình chiếu trên màn hình LED tương tác, cho phép tra cứu các mốc phát triển của Thành phố. Nội dung tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030, kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên và định hướng bầu cử Quốc hội khóa XVI cũng được lồng ghép.

Triển lãm “TP.HCM - Thành phố đô thị đáng sống” và “TP.HCM sau sáp nhập” giới thiệu sa bàn quy hoạch tổng thể, mô hình địa phương và ứng dụng công nghệ thực tế ảo AR thông qua mã QR, giúp người dân tìm hiểu thông tin bằng thiết bị cá nhân.

Tinh thần đổi mới còn thể hiện qua mô hình ATM Sách nghĩa tình và chương trình lì xì sách Tết tổ chức vào mùng 1. Người dân có thể nhận sách trực tiếp hoặc lựa chọn trên hệ thống điện tử; các nhà xuất bản, cá nhân được khuyến khích đóng góp sách.

Khu vực sách quý với chủ đề “Dó Vương Hương Chữ” trưng bày nhiều ấn bản in thủ công trên giấy dó trước năm 1945, trong đó có Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du (1942) với 11 phụ bản tranh khắc gỗ của các họa sĩ Đông Dương. Kỹ thuật đóng sách thủ công và hoạt động tham gia Hội Nghệ thuật Sách quốc tế CODEX cũng được giới thiệu.

Ngoài ra, lễ hội còn tổ chức trình diễn thư pháp, ký tặng sách, giới thiệu sách ứng dụng AI, AR và không gian hội nhập quốc tế với các ấn phẩm song ngữ.

Hình ảnh linh vật ngựa sẽ xuất hiện ngay cổng vào không gian Lễ hội Đường sách Tết Bình Ngọ.

Linh vật "Bính ngọ vươn mình" truyền cảm hứng tri thức

Đáng chú ý, Lễ hội Đường sách năm nay giới thiệu linh vật “Bính Ngọ vươn mình” được thiết kế bằng công nghệ 3D, tạo hình ngựa phi nước đại với dáng vẻ mạnh mẽ. Tư thế vươn cao lấy cảm hứng từ hình tượng Ngựa Thánh Gióng, biểu trưng cho ý chí kiên cường và tinh thần hành động.

Theo Ban tổ chức, linh vật không chỉ đại diện cho năm Bính Ngọ 2026 mà còn chuyển tải thông điệp về tinh thần vượt khó, tự chủ và sáng tạo của TP.HCM. Hình ảnh những cuốn sách được sắp đặt bên cạnh ngựa tượng trưng cho tri thức, nền tảng của sự phát triển và hội nhập.

Linh vật được đặt trong không gian nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện”. Các cụm tre truyền thống đan kết tạo phông nền vững chắc, kết hợp chất liệu kim loại hiện đại, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và đổi mới.