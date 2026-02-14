TP.HCM vào 'đường đua linh vật', ngựa Tết Bính Ngọ phủ khắp phố xuân 14/02/2026 08:00

(PLO)- Không khí Tết Bính Ngọ 2026 đang nóng dần khi hàng loạt linh vật ngựa đa sắc, kích thước ấn tượng xuất hiện khắp đường hoa, công viên, trung tâm TP.HCM, biến phố xuân thành “đường đua” rực rỡ, hút người dân và du khách check-in.

Tham gia “đường đua linh vật” năm nay, TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế đô thị năng động bậc nhất cả nước khi trình làng số lượng lớn linh vật ngựa trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, các thiết kế còn gửi gắm thông điệp về tinh thần bứt phá, khát vọng vươn xa của thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tại khu vực trung tâm, hàng chục linh vật ngựa xuất hiện trên các tuyến đường hoa, công viên và trung tâm thương mại, được tạo hình công phu với đa dạng kích thước, màu sắc và phong cách thể hiện, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.

Tâm điểm được mong chờ nhất là linh vật ngựa tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026. Đây luôn là không gian lễ hội thu hút lượng lớn khách tham quan mỗi dịp Tết, đồng thời là nơi quy tụ nhiều linh vật được đầu tư thiết kế độc đáo, ấn tượng.

Linh vật ngựa chính của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 được tạo hình với tư thế tung vó, thân phủ sắc vàng rực, có khả năng chuyển động cơ học ở phần đầu và chân, áp dụng công nghệ trình chiếu mapping.

Linh vật ngựa được đặt tại cổng chính với chiều cao gần 7 m, dài khoảng 9 m. Sau khi lắp dựng hoàn chỉnh trên bệ đỡ, tổng chiều cao đạt khoảng 11 m.

Linh vật ngựa từ đại cảnh “Nhất mã thong dong” là linh vật lớn nhất đường hoa với chiều cao gần 7 m được chế tác bằng chất liệu tre thân thiện với môi trường.

Tiểu cảnh "Sớ vinh quy bái tổ" với linh vật màu sắc rực rỡ kết hợp cùng sớ vinh quy tạo hình uốn lượn kết hợp hoa văn dân gian, tái hiện không gian văn hóa truyền thống.

﻿ ﻿ 3 linh vật ngựa tại cụm đại cảnh “Lý ngựa ô” sử dụng hiệu ứng sơn mài với hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo nên sự óng ánh, bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời. Cụm đại cảnh lấy cảm hứng từ bản dân ca Lý ngựa ô, thể hiện nét văn hóa đặc trưng Nam Bộ.

Linh vật tại đại cảnh "Ngựa chín hồng mao" cao 6,4 m nổi bật khi khắc họa bằng các lớp màu. Linh vật được lấy cảm hứng, tạo tác từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” là điểm nhấn phải kể đến của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay với 9 chú ngựa đầy màu sắc đặt trên bục mô phỏng đường đua, tạo cảm giác chuyển động mạnh mẽ. Các linh vật ngựa tại đây thể hiện sự gắn kết, tạo nên vùng phát triển năng động, tích hợp và đầy nội lực.

﻿ ﻿ Một số linh vật nhỏ được tạo hình vui nhộn, bố trí tại các tiểu cảnh của đường hoa.

Linh vật ngựa màu vàng cao 5 m tại vườn hoa dưới chân Cầu Ba Son (tòa nhà Saigon Marina IFC, phường Sài Gòn) trở thành điểm check-in hút du khách trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026.

Nổi bật giữa vườn hoa rộng khoảng 1.000 m2 gần chân cầu Ba Son là linh vật ngựa cao khoảng 5 m với tạo hình khỏe khoắn, sắc nét. Linh vật được làm từ vật liệu nhựa tổng hợp, phủ sơn vàng bóng và đặt trên khối lập phương QR.

﻿ ﻿ Bên cạnh linh vật chính, hai linh vật ngựa bạc và ngựa hoa cũng được bố trí quanh vườn hoa để tăng độ sinh động, thu hút du khách.

Chào đón Tết Bính Ngọ 2026, đường hoa Phú Mỹ Hưng với chủ đề "Xuân gắn kết" mang đến nhiều linh vật ngựa và tiểu cảnh độc đáo, thu hút du khách ngay từ ngày khai mạc.

Linh vật ngựa chính của đường hoa Phú Mỹ Hưng cao 4,5 m, được tạo hình từ những khối đa giác hiện đại, đứng hiên ngang bên lũy tre làng truyền thống.

﻿﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿ Ngoài linh vật chính, dọc theo đường hoa có chiều dài khoảng 700 m, ban tổ chức còn bố trí các linh vật ngựa tại các tiểu cảnh "Xuân mãnh khởi"; "Xuân khải hoàn" và cụm xe ngựa bốn mùa để phục vụ nhu cầu du xuân của du khách.

Năm nay, Hội hoa Xuân TP.HCM lần thứ 46 tại Công viên Tao Đàn (phường Bến Thành) với chủ đề chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” đã chính thức khai mạc vào tối 12-2. Hội hoa xuân năm nay trình làng 2 linh vật ngựa tại đại cảnh “Sắc Ngọ Nghinh Xuân” và “Tuấn Mã Phi Vân”.

Đại cảnh “Tuấn Mã Phi Vân” được xem là điểm nhấn của Hội Hoa Xuân Tao Đàn lần thứ 46, miêu tả con ngựa đang trong tư thế mạnh mẽ nhất, vươn mình lao đi với tốc độ và khí thế hừng hực, biểu tượng cho khát vọng vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại cảnh “Sắc Ngọ Nghinh Xuân” với bộ ba linh vật ngựa sải bước trên những dải sóng tre cách điệu dòng chảy cội nguồn, kéo theo trống hoa lễ hội, hướng về Đền tưởng niệm các Vua Hùng để nghênh đón phú quý.

Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM được khai mạc từ đêm 7-2. Nơi đây được xem là địa điểm trình làng những linh vật ngựa Tết Bính Ngọ 2026 sớm so với các nơi khác ở trung tâm TP.

Trong những ngày đầu diễn ra Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026, nhiều bạn trẻ đã đến Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM để check-in cùng các linh vật được tạo hình mới lạ.

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿ ﻿ Với không gian mang chủ đề “Rạng rỡ hôm nay” cùng triển lãm nghệ thuật “Vó ngựa khai xuân” khoác lên diện mạo hiện đại, trẻ trung và giàu sức sống cho Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Các tác phẩm điêu khắc hình tượng ngựa biểu trưng cho sức mạnh, trí tuệ, tốc độ, niềm vui và khởi đầu mới, được thiết kế theo hướng tương tác, tạo sự kết nối với công chúng. Ảnh: QUỲNH DIỆP

Khu "đất vàng" tại số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán, TP.HCM) sau thời gian chỉnh trang đã mang diện mạo của một công viên xanh trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Điểm nhấn của công viên này là linh vật ngựa khổng lồ cao gần 8 m, dài gần 7,5 m với tạo hình mới lạ.

Linh vật ngựa khổng lồ tại công viên thu hút người dân ngay khi vừa đặt chân đến.

Linh vật có tạo hình độc đáo từ thép dạng tròn với chiều cao 8 m, dài gần 7,5 m và nặng khoảng 5 tấn.

Cặp linh vật ngựa biểu trưng phía trước cổng chào Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" tại phường Phú Định, TP.HCM.

Linh vật ngựa được thiết kế phía trước﻿ trung tâm thương mại Gigamall (phường Hiệp Bình, TP.HCM). Nhiều người khi đến mua sắm, vui chơi những ngày giáp Tết bày tỏ sự thích thú với linh vật được tạo hình từ cây xanh, hoa kiểng cao hơn 2 m này.