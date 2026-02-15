Những ‘tọa độ vàng’ bắt trọn sắc xuân TP.HCM qua lăng kính chuyên gia 15/02/2026 09:00

Giữa không khí rộn ràng ngày Tết, làm thế nào để bức ảnh không bị hòa lẫn giữa hàng ngàn khung hình quen thuộc? Theo hai giám khảo, điều quan trọng nhất là giữ được chất riêng trong khuôn khổ chủ đề.

Nhiếp ảnh gia, travel blogger Ngô Trần Hải An cho rằng người chụp phải thực sự dấn thân. “Phải đi thì mới có khoảnh khắc”- anh nói và nhấn mạnh rằng việc xuống phố, hòa vào không khí xuân để bắt gặp những chuyển động tự nhiên và chân thật nhất của thành phố.

Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn tập trung vào yếu tố sáng tạo và cảm nhận không gian. Theo ông, thiết bị không phải rào cản, người chụp phải biết tận dụng công cụ mình có, đồng thời quan sát kỹ bối cảnh, ghi nhận ánh sáng, màu sắc và nhịp sống xung quanh, bởi chỉ khi thực sự rung động, người chụp mới tạo ra được những bức ảnh giàu cảm xúc.