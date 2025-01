Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nêu lý do hệ số lương giáo viên mầm non thấp nhất các cấp học 10/01/2025 14:00

Trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Lào Cai có kiến nghị gửi Bộ GD&ĐT.

Theo đó, cử tri phản ánh rằng theo Thông tư 01 năm 2021 của Bộ GD&ĐT về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, thì hệ số lương của giáo viên mầm non thấp nhất trong tất cả các cấp học.

Cụ thể, giáo viên mầm non hạng 3 hệ số lương khởi điểm 2,1. Trong khi đó, giáo viên tiểu học và THCS hạng 3 áp dụng hệ số lương khởi điểm 2,34.

Theo cử tri, giáo viên mầm non cũng được đào tạo cơ bản, trình độ cao đẳng, đại học; công việc đặc thù riêng, vất vả, ngoài giờ, trách nhiệm cao, luôn phải đối mặt với rủi ro về đảm bảo an toàn cho các cháu.

Do vậy, cử tri đề nghị Bộ GD&ĐT trình Chính phủ xem xét điều chỉnh hệ số lương khởi điểm cho giáo viên mầm non phù hợp với các cấp học còn lại để tạo sự công bằng, tâm lý ổn định, yên tâm công tác.

Hệ số lương của giáo viên mầm non thấp nhất trong tất cả các cấp học. (Ảnh minh hoạ: PHẠM ANH)

Trả lời nội dung trên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết việc xếp lương của giáo viên mầm non, phổ thông thực hiện theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, lương của giáo viên mầm non, phổ thông được xếp theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Theo quy định, chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đào tạo là cao đẳng được áp dụng lương của viên chức loại A0, yêu cầu trình độ đào tạo là đại học được áp dụng lương của viên chức loại A1.

Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non là cao đẳng, của giáo viên phổ thông là đại học.

Do đó, các Thông tư số 01, 02, 03, 04 năm 2021 của Bộ GD&ĐT quy định bảng lương áp dụng đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3 là bảng lương của viên chức loại A0 (hệ số lương khởi điểm 2,10).

Bảng lương áp dụng đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, THCS, THPT hạng 3 là bảng lương của viên chức loại A1 (hệ số lương khởi điểm 2,34).

Vì vậy, khi chế độ tiền lương thực hiện theo Nghị định 204/2004 thì lương của giáo viên mầm non không được xếp cùng bảng lương với giáo viên phổ thông.

Tuy nhiên, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đội ngũ giáo viên mầm non nên ngoài tiền lương được trả theo hệ số, giáo viên mầm non còn được hưởng phụ cấp ưu đãi thuộc nhóm có mức cao hơn so với giáo viên cấp học khác. Đồng thời, còn được hưởng thêm một số chính sách theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 105/2020 quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non.