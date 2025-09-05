Lễ khai giảng đặc biệt và kỳ vọng mới của ngành giáo dục 05/09/2025 06:12

(PLO)- Đây là năm học bản lề, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.

Hôm nay (5-9), khoảng 30 triệu học sinh (HS), sinh viên chính thức bước vào năm học mới 2025-2026 trong không khí vô cùng đặc biệt: Lễ khai giảng với 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước cùng kết nối trực tuyến kết hợp truyền hình trực tiếp, gắn liền kỷ niệm 80 năm thành lập ngành giáo dục.

Học sinh Trường THCS Bình Trị Đông, phường An Lạc, TP.HCM hào hứng trong ngày tựu trường. Ảnh: N.NHI

Trường THCS Tô Ký thuê lắp đặt sáu tivi để phục vụ lễ khai giảng đặc biệt năm học 2025-2026. Ảnh: NTCC

Cơ hội chưa từng có của ngành giáo dục

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, lễ khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; tiến hành công cuộc “sắp xếp lại giang sơn”; tổ chức Đại hội Đảng các cấp… Với ngành giáo dục, đây cũng là dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống. Không chỉ nhìn lại hành trình phát triển, mà còn để ý thức sâu sắc hơn về sứ mệnh, trọng trách kiến tạo con người, dựng xây đất nước, hội nhập trong kỷ nguyên mới.

Ý nghĩa lễ khai giảng càng thêm sâu sắc khi 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước cùng kết nối trực tuyến, kết hợp truyền hình trực tiếp, với sự hiện diện của các vị lãnh đạo cao nhất, để lan tỏa niềm tin, khí thế và quyết tâm đưa nền giáo dục Việt Nam vươn tới tầm cao mới.

Nghị quyết 71-NQ/TW khẳng định giáo dục luôn là một thành tố gắn liền và quyết định sự phát triển của đất nước; cho thấy sự nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc.

Năm học này, ngành giáo dục đứng trước cơ hội chưa từng có. Chưa bao giờ giáo dục và đào tạo được Đảng, Nhà nước quan tâm và kỳ vọng nhiều như hiện nay. Trong đó, quan trọng nhất là việc Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW khẳng định giáo dục luôn là một thành tố gắn liền và quyết định sự phát triển của đất nước; cho thấy sự nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc.

Bộ GD&ĐT xác định chủ đề năm học 2025-2026 là “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” với 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ngành tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, mở rộng dạy học hai buổi/ngày, phát triển trường chuẩn quốc gia và trường nội trú vùng khó khăn.

Cùng với đó là bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính. Ngành cũng sẽ phát động phong trào thi đua, lan tỏa điển hình tiên tiến và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Cùng với chương trình khai giảng toàn quốc, các địa phương lớn như Hà Nội và TP.HCM đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho năm học mới. Hà Nội bước vào năm học mới với quy mô 2.954 trường mầm non và phổ thông, phục vụ hơn 70.500 lớp học với khoảng 2,327 triệu HS, tăng gần 60.000 em so với năm trước. Năm nay TP có thêm 43 trường mới, gồm 27 công lập và 16 tư thục. Đồng thời triển khai kế hoạch tuyển dụng gần 1.000 giáo viên cho các trường THPT. Tại TP.HCM, năm học này toàn TP có hơn 2,6 triệu HS. Năm học 2025-2026, TP.HCM sẽ đưa thêm vào sử dụng 1.434 phòng học mới với tổng kinh phí hơn 4.500 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Ngoài ra, 180 phòng học được đầu tư từ nguồn xã hội hóa sẽ đưa thêm vào hoạt động, đảm bảo 100% chỗ học cho con em trên địa bàn TP. Ngành tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, mở rộng dạy học hai buổi/ngày, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI, tăng cường STEM và giáo dục hướng nghiệp.

Dồn lực cho năm học bản lề sau sáp nhập

Lần đầu được tham dự lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có khiến em Nguyễn Gia Bảo, HS lớp 12 Trường THPT Củ Chi, xã Tân An Hội (TP.HCM), khá hồi hộp. “Năm nay là năm cuối cấp, em đặt mục tiêu tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào ngành sư phạm ngữ văn của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM” - em Bảo chia sẻ.

Em Nguyễn Thị Thu Quỳnh, HS lớp 11 Trường THPT Thủ Thiêm, phường An Phú (TP.HCM), không giấu tâm trạng háo hức khi bước vào năm học mới. “Đây là năm học mới với rất nhiều điều mới, em tin rằng chúng em sẽ có một năm học vui vẻ, an toàn, nhiều đổi thay tích cực” - em Quỳnh vui vẻ nói.

ThS Đặng Thanh Huân, giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu (TP.HCM), cũng cho biết rất hào hứng với lễ khai giảng năm học.

“Tôi mong các em vui vẻ khi đến trường, phát huy năng lực cá nhân nhiều hơn thay vì chỉ học để thi cử. Tôi kỳ vọng ngành giáo dục tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng giáo dục kỹ năng mềm và giá trị sống cho HS.

Tôi cũng mong nhận được sự đồng hành của phụ huynh, sự chia sẻ của xã hội để thầy trò cùng vượt qua khó khăn, có một năm học hiệu quả và ý nghĩa” - thầy Huân bày tỏ.

Cô Nguyễn Thị Hòa, giáo viên Trường THCS Bình Lợi, xã Bình Lợi (TP.HCM), chia sẻ cảm xúc phấn khởi khi năm học mới được dạy trong ngôi trường khang trang, hiện đại. “Năm học này là dấu mốc đáng nhớ. Tôi kỳ vọng với những thay đổi tích cực, HS và giáo viên đều phát huy tốt được tiềm năng, thế mạnh của mình” - cô Hòa trần tình.

Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng ngành giáo dục Nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã có thư gửi toàn ngành giáo dục. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tựu rất đáng tự hào mà ngành giáo dục đã đạt được trong năm học 2024-2025. Chủ tịch nước Lương Cường cũng bày tỏ sự tin tưởng các HS, sinh viên, học viên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng học tập, rèn luyện, trở thành những công dân yêu nước, trách nhiệm, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, có khát vọng lớn lao. Mong các thầy cô giáo, cán bộ ngành giáo dục luôn giữ vững ngọn lửa tâm huyết, tình yêu nghề, không ngừng đổi mới sáng tạo, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc cho học trò. Đồng thời mong các bậc phụ huynh tiếp tục đồng hành cùng nhà trường, xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai. “Tôi đề nghị các bộ, ban ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa đối với sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách thiết thực để các thầy cô giáo và các em HS, sinh viên, học viên được giảng dạy, học tập, rèn luyện trong môi trường tốt nhất” - Chủ tịch nước gửi gắm qua thư.

Khắc phục khó khăn, nỗ lực đổi mới

Tại tỉnh Hà Tĩnh, cơn bão số 5 vừa qua khiến 286 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ban đầu hơn 135 tỉ đồng. Nhiều trường học bị tốc mái, phòng học bị đổ sập khiến việc chuẩn bị cho năm học mới gặp nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Sở đã rà soát, phối hợp cùng địa phương tổ chức khắc phục để đón HS đến trường vào năm học mới. Tại các cơ sở bị thiệt hại nặng sẽ có phương án dạy học tạm thời. Các HS khó khăn, bị ảnh hưởng trực tiếp bão lũ, chúng tôi đã có giải pháp hỗ trợ…”.

Đại diện Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết trước sáp nhập, TP Đà Nẵng có 290.130 HS, sau sáp nhập là 670.744 HS.

Năm học này, ngành giáo dục TP tập trung rà soát các quy định còn chồng chéo, bất cập để kiến nghị, thay đổi; đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục. Bên cạnh đó, nỗ lực phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục theo đơn vị hành chính hai cấp, đảm bảo đủ trường lớp cho con em trên địa bàn.

Tại TP Cần Thơ, sau hợp nhất, tính đến ngày 20-8, toàn TP có 1.215 trường học với 21.767 phòng học và phòng chức năng, đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết sở đã chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục rà soát cơ sở vật chất, bổ sung những hạng mục còn thiếu; kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, đảm bảo số lượng và chất lượng.