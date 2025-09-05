Lễ khai giảng đặc biệt 05/09/2025 07:13

Sáng nay, 5-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai giảng năm học 2025–2026 kết hợp với lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục Việt Nam – một sự kiện trọng đại và chưa từng có tiền lệ.

Lần đầu tiên, người học cả nước chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm trong lễ khai giảng

Chương trình diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ 8 giờ đến 9 giờ 30, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến đến toàn bộ các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cả nước, tạo nên một không khí trang nghiêm, thiêng liêng, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới và tri ân sâu sắc trong toàn ngành.

Cô trò Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường An Hội Tây mừng vui khi được học trong ngôi trường mới. ẢNH: NGUYỄN QUYÊN

Đây là lần đầu tiên, lễ khai giảng được tổ chức ở quy mô quốc gia, diễn ra đồng thời theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối tất cả các trường học tại 34 tỉnh/thành. Lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát quốc ca cùng một thời điểm.

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Đây cũng là thời điểm đất nước chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên phát triển mới - hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc.

Xác định “GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc”, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn như: 4 đạo luật về giáo dục (Luật Nhà giáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Luật Giáo dục đại học sửa đổi và Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi); Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục đào tạo; miễn, hỗ trợ học phí; tổ chức bữa ăn bán trú; xây dựng hệ thống trường học ở các xã biên giới đất liền; tổ chức dạy, học 2 buổi/ngày…

Đặc biệt, ngay trước sự kiện đặc biệt này, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển GD&ĐT. Nghị quyết tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với GD&ĐT; khẳng định giáo dục luôn là một thành tố gắn liền và quyết định sự phát triển của đất nước; cho thấy sự nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc.

Đây là nền tảng chính trị quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Với những thành tựu đã đạt được trong 80 năm qua, cùng sự quan tâm, kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước hiện nay, ngành Giáo dục đang đứng trước cơ hội chưa từng có. Vì vậy, Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 không chỉ để ôn lại truyền thống, ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Giáo dục đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước ta mà còn là dịp để khơi dậy trách nhiệm trong toàn ngành Giáo dục nói riêng và toàn xã hội trước yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng

Trong lễ khai giảng năm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học 2025-2026.

Chương trình lễ khai giảng quốc gia diễn ra như sau:

THỜI GIAN

NỘI DUNG

07:00 – 08:00

Đón tiếp đại biểu

Văn nghệ chào mừng

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Diễn văn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phóng sự “80 năm giáo dục phát triển đất nước”

08:00 – 09:30

Phát biểu của đại diện học sinh, sinh viên

Trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học 2025-2026

Phát biểu đáp từ và bế mạc buổi lễ



Cùng với chương trình khai giảng toàn quốc, các địa phương lớn như Hà Nội và TP.HCM đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho năm học mới.

Hà Nội bước vào năm học mới với quy mô 2.954 trường mầm non và phổ thông, phục vụ hơn 70.500 lớp học với khoảng 2,327 triệu HS, tăng gần 60.000 em so với năm trước. Năm nay TP có thêm 43 trường mới, gồm 27 công lập và 16 tư thục. Đồng thời triển khai kế hoạch tuyển dụng gần 1.000 giáo viên cho các trường THPT.

TP.HCM sau hợp nhất trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2,6 triệu học sinh, hơn 3.500 cơ sở giáo dục phổ thông.

Năm học 2025-2026, TP.HCM sẽ đưa thêm vào sử dụng 1.434 phòng học mới với tổng kinh phí hơn 4.500 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Ngoài ra, 180 phòng học được đầu tư từ nguồn xã hội hóa sẽ đưa thêm vào hoạt động, đảm bảo 100% chỗ học cho con em trên địa bàn TP.

Ngay trong ngày 4-9, TP.HCM khánh thành 5 ngôi trường mới ở nhiều xã vùng ven của TP với kinh phí mỗi ngôi trường lên đến hàng trăm tỉ đồng. Đó là các trường: tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường An Hội Tây); tiểu học Đồng Đen (xã Vĩnh Lộc), tiểu học Nguyễn Cửu Phú (xã Tân Nhựt), tiểu học Vườn Thơm (xã Bình Lợi), THCS Bình Lợi (xã Bình Lợi).

Những ngôi trường này đều được xây mới, khánh thành và đưa vào sử dụng ngay đầu năm học mới 2025-2026 này, bắt đầu từ ngày 5-9.

Ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, mở rộng dạy học hai buổi/ngày, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI, tăng cường STEM và giáo dục hướng nghiệp.

Năm học 2025-2026, TP.HCM có 5 trường học được đón nhận Huân chương lao động. Các trường đều tổ chức lễ đón nhận một cách trang trọng.

Dưới đây là những khoảnh khắc biệt trong Lễ khai giảng năm học mới 2025-2025 tại các điểm trường:

Sáng 5-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia diễn ra lễ kỷ niệm 80 ngành giáo dục và lễ khai giảng năm học mới. Trong hình: Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đến dự lễ kỷ niệm 80 năm ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.

Trường THPT Trần Phú, phường Phú Thọ Hòa, chào đón Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đến dự buổi lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: NGUYỆT NHI

Học sinh trường THPT Trần Phú, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM, chào đón buổi lễ khai giảng năm mới. Ảnh: NGUYỆT NHI

Điểm Trường THPT Trần Văn Giàu, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM, có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: VĂN HÀ

Học sinh Trường THPT Trần Văn Giàu chào đón buổi lễ khai giảng năm mới. Ảnh: VĂN HÀ

Các bạn học sinh lớp 10 Trường THPT Trần Văn Giàu nhận hoa từ các học sinh khóa trước của trường. Ảnh: VĂN HÀ

Sáng nay, chưa đến 7 giờ, thầy cô và nhiều học sinh Trường THPT Trung Phú, xã Phú Hoà Đông, đã có mặt tại trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng đặc biệt.

Đến tham dự buổi lễ khai giảng tại điểm trường Trường THPT Trung Phú và lễ đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì của trường, có ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM ((thứ 2 từ trái qua). Trong hình, ông Thông đang trò chuyện với Hiệu trưởng Trường THPT Trung Phú. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại Trường THCS - THPT Hồng Hà, phường Gò Vấp, TP.HCM, học sinh đã nô nức chào đón năm học mới.

Đến dự lễ khai giảng và lễ đón nhận phần thưởng cao quý của trường có: Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa”; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Đức Nhuận,Phó Trưởng phòng Phòng III - Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành Uỷ, Chủ tịch HĐND TP.HCM trao tặng Huân chương Lao động hạng 2 và Cờ thi đua Chính Phủ cho Trường Trường THCS - THPT Hồng Hà. Ảnh: DI LINH

PLO sẽ tiếp tục cập nhật.