Năm học mới, TP.HCM khánh thành nhiều trường học với mức đầu tư hàng trăm tỉ đồng 04/09/2025 13:04

(PLO)- Nhiều trường học hiện đại được khánh thành trước thềm năm học mới đem lại niềm vui cho thầy cô, học trò và người dân TP.

Sáng 4-9, UBND xã Bình Lợi (TP.HCM) tổ chức Lễ khánh thành Trường Tiểu học Vườn Thơm và Trường THCS Bình Lợi.

Cả hai công trình được xây dựng liền kề, khởi công đúng một năm trước (4-9-2024) và đã kịp hoàn thành để đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Trường Tiểu học Vườn Thơm được đầu tư xây dựng hiện đại với tổng kinh phí 135 tỉ đồng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trường Tiểu học Vườn Thơm được xây dựng trên khu đất 12.927 m2. Trường học có 3 tầng, gồm 30 phòng học, có khu bán trú, khu hồ bơi, nhà đa năng, các phòng chức năng khác. Trường được xây dựng với tổng kinh phí là 135 tỉ đồng.

Trường Tiểu học Vườn Thơm được xây dựng và đi vào hoạt động đem lại niềm vui cho thầy trò cũng như người dân trên địa bàn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cô Phan Thị Thanh Trúc, giáo viên Trường Tiểu học Vườn Thơm vui mừng khi được dạy trong ngôi trường mới.

“Trường rộng rãi, khang trang, cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị dạy học đầy đủ. Đây là điều kiện thuận lợi để tôi có thể thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó, năm học này cũng sẽ hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới, hấp dẫn dành cho các em lớp 1 khi các em thay đổi môi trường” - cô Trúc bộc bạch.

Lãnh đạo UBND xã Bình Lợi trao quyết định cán bộ cho ban lãnh đạo Trường Tiểu học Vườn Thơm. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi chia sẻ ngôi trường mới đồng nghĩa với những thử thách mới, đối với giáo viên và học sinh.

“Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng với tâm huyết, nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên cùng với tinh thần học hỏi, nỗ lực của các em học sinh, Trường Tiểu học Vườn Thơm sẽ phát triển” - bà Liêm nhắn nhủ.

Trong năm học đầu tiên, trường có 15 lớp. Trong đó, khối 1 có 3 lớp, khối 2 có 3 lớp, khối 3 có 3 lớp, khối 4 có 3 lớp và khối 5 có 3 lớp.

Cô giáo dọn dẹp phòng ốc chuẩn bị đón học sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vườn Thơm, chia sẻ lễ khánh thành là một sự kiện có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, là niềm hạnh phúc to lớn của thầy trò, là món quà quý giá cho học sinh và minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các cấp.

“Trường sẽ xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và hạnh phúc, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Chúng tôi chú trọng giáo dục toàn diện, giúp các em không chỉ học chữ học kiến thức mà còn rèn luyện phẩm chất đạo đức. Trường sẽ không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ, phát huy tính sáng tạo và chủ động của học sinh” - ông Khanh nói.

Trong buổi sáng cùng ngày, Lễ khánh thành Trường THCS Bình Lợi cũng đã diễn ra trang trọng.

Trường THCS Bình Lợi được xây dựng trên diện tích đất 24.115 m2, gồm 4 tầng, 45 phòng học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trường THCS Bình Lợi được xây dựng trên diện tích đất 24.115 m2, gồm 4 tầng, 45 phòng học, khu bán trú, nhà đa năng, nhà ăn, hồ bơi và các công trình phụ gồm nhà bảo vệ, nhà xe, cổng chính, cổng phụ... Tổng kinh phí thực hiện hơn 180 tỉ đồng.

Lễ cắt băng khánh thành Trường THCS Bình Lợi, xã Bình Lợi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thầy Nguyễn Phương Quang, giáo viên Trường THCS Bình Lợi (xã Bình Lợi), bày tỏ ấn tượng trước quy mô và cơ sở vật chất của ngôi trường mới: “Trường được xây dựng lớn như một trường THPT, có đầy đủ phòng học khang trang, hồ bơi, sân vận động, sân bóng đá. Khuôn viên lại tách biệt, thuận lợi cho việc học sinh vận động, tham gia các hoạt động".

Một góc Trường THCS Bình Lợi nhìn từ trên cao. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo thầy Quang, năm nay vừa được dạy trong ngôi trường mới, vừa dự một lễ khai giảng đặc biệt, năm học mới còn gắn với nhiều nghị quyết, chính sách hỗ trợ học sinh và giáo viên là tín hiệu vui, là nền tảng để thúc đẩy việc dạy và học.

Ban lãnh đạo cùng các thầy cô Trường THCS Bình Lợi trong lễ khánh thành. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong năm học đầu tiên, Trường THCS Bình Lợi có 12 lớp học, trong đó khối 6 có 4 lớp, khối 7 có 3 lớp, khối 8 có 3 lớp và khối 9 có 2 lớp.

Cô Hứa Thị Hoàn Hảo, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Lợi, bày tỏ niềm vui khi ngôi trường mới được thành lập trên vùng đất giàu truyền thống, đang từng bước hình thành những nền móng đầu tiên.

Cô Nguyễn Thị Hoà cùng học trò vui khi được học trong ngôi trường mới. Ảnh: GVCC

"Trong năm học này, khi quản lý ở ngôi trường mới, tôi luôn đặt tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu, tận tâm tận lực để xây dựng nhà trường phát triển, từ cơ sở vật chất đến chất lượng dạy - học.

Trường sẽ lấy học sinh làm trung tâm, giáo dục toàn diện cả trí tuệ, kỹ năng và nhân cách để ngôi trường mới không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi ươm mầm cho những ước mơ; luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể, phụ huynh và cộng đồng để trường học thực sự là nơi gắn kết - đồng hành - phát triển" - bà Hảo nhấn mạnh.