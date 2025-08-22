Lễ khai giảng năm học mới tại TP.HCM được tổ chức ra sao? 22/08/2025 13:39

(PLO)- Lễ khai giảng năm học 2025-2026 được tổ chức cùng một thời điểm từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 5-9 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2025-2026.

Học sinh Trường Tiểu học Võ Trường Toản trong ngày tựu trường. Ảnh: NGUYỆT NHI

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 được tổ chức cùng một thời điểm từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 5-9 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.

Chương trình Lễ khai giảng Quốc gia năm học 2025-2026, được tổ chức đồng loạt bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Trực tuyến qua hình thức phát trực tiếp trên sóng truyền hình VTV1 tại cơ sở giáo dục.

Vì thế, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học phải trang bị phương tiện để phát sóng trực tiếp chương trình lễ khai giảng quốc gia. Bố trí trang thiết bị nghe nhìn đảm bảo cho toàn trường tham dự và theo dõi Chương trình Lễ khai giảng năm học.

Các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ hoặc tổ chức sau 9 giờ 30.

Các trường lưu ý không điều động học sinh trước 7 giờ.

Đối với cấp mầm non, căn cứ điều kiện thực tế tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” kết thúc trước 8 giờ. Chỉ tổ chức lễ khai giảng ngoài sân cho trẻ mẫu giáo, các lớp còn lại xem truyền hình trực tiếp tại nhóm lớp.

Đối với các trường mới xây dựng, tổ chức Lễ khánh thành khác ngày 5-9. Các trường không tổ chức Lễ khai giảng cùng Lễ khánh thành và không điều động học sinh tham dự Lễ khánh thành.

Đối với những đơn vị đón nhận Huân chương, thực hiện Lễ đón nhận từ 7 giờ 30 và kết thúc trước 8 giờ, chương trình gọn, tinh giản phần báo công và phát biểu chúc mừng.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu trường học ổn định nền nếp học tập ngay sau Lễ Khai giảng, tổ chức các hoạt động đầu năm học phù hợp với lứa tuổi.

Sở GD&ĐT TP.HCM nghiêm cấm ép buộc học sinh may, mua đồng phục; chỉ quy định mẫu trang phục để gia đình học sinh có thể tự trang bị, mua sắm, tránh lãng phí. Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu, chi ngay từ đầu năm học.