Lý do Bộ GD&ĐT dự kiến sửa quy định về dạy thêm, học thêm 05/12/2025 09:16

(PLO)- Theo Bộ GD&ĐT, những nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về dạy thêm, học thêm trong Thông tư 29/2024 đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý, nhất quán với các quy định khác.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2024 quy định về dạy thêm, học thêm.

Linh hoạt thời lượng dạy thêm

Theo Thông tư 29, có 3 đối tượng được học thêm trong nhà trường mà không phải đóng tiền là: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kì liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng kí ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của trường.

Phụ huynh đứng chờ con tại một trung tâm dạy thêm ở TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Thông tư 29 quy định mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần.

Trong quá trình triển khai, tiếp thu ý kiến của cử tri, tổ chức, cá nhân, Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh, sửa đổi quy định tại điểm c khoản 4 Điều 5 Thông tư 29 theo hướng: cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong trường thông qua giao quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định đối với những trường hợp theo đề nghị của hiệu trưởng.

Cụ thể, hiệu trưởng căn cứ điều kiện thực tiễn cân nhắc tính cần thiết, phù hợp, bổ sung thêm thời lượng dạy thêm, học thêm cho một số học sinh để đề xuất Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét quyết định.

Việc này đảm bảo nguyên tắc cốt lõi của Thông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường là không thu tiền của học sinh, không tăng thêm áp lực học tập, không hạn chế quyền được học tập của học sinh; nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, dành thời gian, không gian cho học sinh được trải nghiệm, thực hành.

Điều chỉnh yêu cầu đăng ký kinh doanh khi dạy thêm

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung cũng điều chỉnh yêu cầu về đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh nhằm phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp mới khi đa dạng các loại hình doanh nghiệp.

Dự thảo bổ sung quy định về việc cập nhật thường xuyên các thay đổi liên quan đến môn học, mức thu, lịch học, danh sách giáo viên... trên cổng thông tin điện tử; hoặc cũng có thể niêm yết các thông tin này tại cơ sở dạy thêm nhằm tăng hiệu quả sự giám sát kịp thời của xã hội.

Dự thảo cũng quy định chặt chẽ hơn về báo cáo của giáo viên đang dạy tại các trường khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Theo đó, giáo viên phải báo cáo trước khi bắt đầu và cập nhật báo cáo khi có thay đổi của một trong những nội dung báo cáo. Quy định này nhằm tăng cường trách nhiệm quản lí của hiệu trưởng.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của UBND cấp xã (chuyển trách nhiệm của UBND cấp huyện trước đây cho UBND cấp xã) và cấp tỉnh để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư khẳng định tinh thần vì lợi ích của học sinh, phù hợp với Luật Nhà giáo khi nghiêm cấm giáo viên “ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức”, giữ gìn hình ảnh và sự tôn nghiêm của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục 2019.