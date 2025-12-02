Ngày mai, bé gái bị cha xích chân nhốt trong phòng sẽ vào học lớp 1 02/12/2025 18:05

(PLO)- Bé gái ở Đắk Lắk bị cha xích chân, nhốt trong căn phòng dơ bẩn sẽ được học lớp 1 vào ngày mai.

Chiều 2-12, ông Chu Thanh Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng địa phương đã tới thăm hỏi, động viên hai chị em bé gái bị cha nhốt trong phòng, trong đó có bé bị xích chân.

Bé gái bị cha ruột xích chân, nhốt trong phòng. Ảnh: N.D

Theo ông Tấn, vụ việc xảy ra ở địa phương khác nên xã không nắm rõ tình hình cụ thể. Tuy nhiên, khi hai bé gái cùng về nhà ngoại tại xã Ea Ning, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ để các bé được đi học.

“Khi biết hai bé gái chưa được đi học, chúng tôi đã hỗ trợ để các bé được đến trường. Ngày mai 3-12, cả hai chị em sẽ được học lớp 1”, ông Tấn nói.

Cùng ngày, anh YSA (30 tuổi, dượng của hai bé gái) cho hay cách đây sáu năm, mẹ của hai bé HHNN (11 tuổi) và HLNN (8 tuổi) tử vong do tai nạn giao thông.

Sau đó, hai bé gái được cha ruột là NTĐ (34 tuổi) đón về nuôi. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình bên ngoại không liên lạc được với anh Đ, không rõ anh này đã ở đâu để thăm các cháu.

Đến đêm 30-11, anh YSA phát hiện hình ảnh cháu N, bị xích chân trong một căn phòng bẩn thỉu nên lập tức cùng người nhà đi tìm.

“Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an, mọi người đã xác định được nơi ở của Đ và đưa hai cháu về bên ngoại”, anh YSA nói.

Vẫn lời anh YSA, khi trở về, cháu N hay giật mình khi ngủ, còn em gái thì bình thường nhưng ít nói.

“Ngày mai hai cháu sẽ được đi học. Hiện gia đình chúng tôi vô cùng bức xúc, mong rằng cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ và có biện pháp xử lý Đ thích đáng”, anh YSA chia sẻ thêm.

Như PLO đã thông tin, hôm 30-11, trên mạng xã hội lan truyền video quay lại cảnh một bé gái bị xích chân, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu. Trong video, bé gái cho biết chính cha ruột đã xích chân mình.

Khi công an vào cuộc xác minh, cha bé gái khai rằng phải đi làm xa nên đã xích chân con gái, nhốt trong phòng.