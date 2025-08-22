Nỗi lo thiếu giáo viên và phòng học trước thềm năm học mới 22/08/2025 15:15

(PLO)- Theo số liệu của Bộ GD&ĐT, tính đến tháng 5-2025, số lượng giáo viên còn thiếu trên cả nước là 102.097 người.

Chiều 22-8, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Hội nghị diễn ra tại Văn phòng Chính phủ, kết nối với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Thiếu hơn 100.000 giáo viên các cấp

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, tính đến hết năm học 2024-2025, tổng số giáo viên mầm non, phổ thông trên cả nước là hơn 1,2 triệu người, tăng 21.978 giáo viên so với năm học 2023-2024. Tổng số cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông là 98.903 người.

Quang cảnh hội nghị tại Văn phòng Chính phủ. Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất Trung ương bổ sung 10.304 biên chế giáo viên cho năm học 2024-2025. Đến tháng 5-2025, các địa phương đã tuyển dụng được 19.246 giáo viên cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

Tuy vậy, tỉ lệ giáo viên/lớp bình quân cả nước thuộc các cấp học năm học 2024-2025 vẫn thấp hơn định mức quy định.

Theo Bộ GD&ĐT, tình trạng thiếu giáo viên còn tồn tại ở nhiều địa phương, nhất là giáo viên các môn tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật. Điều này gây khó khăn trong triển khai thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học.

Tính đến tháng 5-2025, cả nước còn thiếu 102.097 giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông trong biên chế so với định mức quy định. Trong đó, cấp mầm non thiếu giáo viên nhiều nhất với 30.057 người; cấp tiểu học thiếu 22.255 giáo viên; cấp THCS thiếu 30.702 giáo viên; cấp THPT thiếu 19.083 giáo viên.

Cô trò Trường Tiểu học Võ Trường Toản, TP.HCM, trong ngày tựu trường. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cũng theo báo cáo, cơ cấu đội ngũ nhà giáo còn mất cân đối giữa các môn học trong cùng cấp học, giữa các vùng miền có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau. Cạnh đó, chỉ tiêu biên chế phân bổ giáo viên cho các địa phương đa số thấp hơn so với nhu cầu thực tế, tỉ lệ giáo viên/lớp ở các cấp học đều thấp hơn định mức quy định của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, một bộ phận nhỏ giáo viên và cán bộ quản lý còn ngại đổi mới, chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng của bồi dưỡng thường xuyên nên việc này còn thực hiện hình thức. Chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý không đồng đều, đặc biệt là ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, còn khoảng cách lớn so với các vùng thuận lợi.

Thiếu phòng học cục bộ

Cũng theo Bộ GD&ĐT, hiện vẫn còn tình trạng thiếu phòng học cục bộ tại các khu vực có mật độ dân cư cao, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Theo báo cáo của địa phương, cấp học mầm non đang thiếu khoảng 27.953 phòng học, cấp tiểu học thiếu khoảng 7.491 phòng học để đạt tỉ lệ 1 lớp/phòng, đáp ứng yêu cầu học 2 buổi/ngày (chưa tính đến số lớp, phòng học nhằm bảo đảm số học sinh/lớp theo quy định). Ở khu vực điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn vẫn tồn tại 6.477 phòng học nhờ, mượn, tập trung chủ yếu ở cấp học mầm non và tiểu học.

Tỉ lệ thiết bị dạy học tối thiểu cấp học mầm non, phổ thông đáp ứng nhu cầu dạy học còn thấp. Tính trung bình cả nước, tỉ lệ này chỉ đáp ứng 50,63%.

Từ thực tiễn trên, Bộ GD&ĐT nhận định chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là điều kiện tiên quyết để thực hiện các chính sách đổi mới.

Luật Nhà giáo lần đầu được ban hành là dấu mốc quan trọng, song để chính sách đi vào thực tiễn, cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn đi kèm cơ chế đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, hiệu quả. Việc chuẩn hóa và phát triển đội ngũ cần gắn với yêu cầu của chương trình giáo dục, đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp...

Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 vẫn đang diễn ra. PLO sẽ tiếp tục cập nhật.