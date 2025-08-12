TP.HCM thiếu gần 5.000 giáo viên, Sở GD&ĐT đề xuất tuyển dụng tập trung 12/08/2025 06:00

(PLO)- Trước tình trạng thiếu gần 5.000 giáo viên cho năm học mới, Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất 168 phường, xã và đặc khu ủy quyền cho Giám đốc Sở trực tiếp tổ chức tuyển dụng viên chức.

Năm học 2025-2026 đang đến gần nhưng tại TP.HCM, tình trạng thiếu giáo viên cục bộ vẫn tồn tại, đặc biệt khu vực 2 (Bình Dương cũ) và 3 (Vũng Tàu cũ) của thành phố.

TP thiếu gần 5.000 giáo viên

Cô trò Trường Mầm non 12 trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại hội nghị giao ban với UBND các phường, xã và đặc khu trên địa bàn TP.HCM vừa được Sở GD&ĐT tổ chức ngày 8-8, đại diện nhiều địa phương đã bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu giáo viên khi năm học mới đang đến gần. Cụ thể, TP.HCM đang thiếu gần 5.000 giáo viên.

Phó Chủ tịch UBND phường Bà Rịa cho biết hiện nay, giáo viên tại các trường học trên địa bàn đang thiếu cục bộ. "Tôi đề nghị Sở GD&ĐT có hướng dẫn điều chuyển giáo viên giữa các địa bàn để đảm bảo đủ nhân lực giảng dạy" - vị này đề xuất.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, xã Nghĩa Thành, chia sẻ sắp tới, xã sẽ đưa vào sử dụng một trường mầm non mới, nhưng rất khó triển khai do thiếu giáo viên và nhân viên.

“Trong thời gian chờ tuyển dụng chính thức, các đơn vị có thể ký hợp đồng ngắn hạn để giải quyết tạm thời nhu cầu trước mắt” - bà Thảo nói.

Tại phường Tam Thắng, ông Hoàng Đình Kê, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội cho biết địa phương hiện thiếu 87 giáo viên, trong đó, nhiều người đang nghỉ thai sản, gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động dạy và học.

Theo thống kê từ Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học mới, thành phố cần tuyển thêm 4.865 giáo viên. Trong đó, bậc THCS cần 2.283 giáo viên; bậc tiểu học tuyển 1.483 giáo viên; bậc THPT tuyển 648 giáo viên và bậc mầm non cần 451 giáo viên.

Đề xuất uỷ quyền tuyển dụng cho Sở GD&ĐT

Để giải quyết tình trạng thiếu gần 5.000 giáo viên, Sở GD&ĐT TP.HCM đang lấy ý kiến từ 168 phường, xã và đặc khu về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT thực hiện công tác tuyển dụng viên chức công tác tại các cơ sở giáo dục công lập.

Lý do là tại điểm b khoản 4 Điều 40 Nghị định 142, Sở GD&ĐT được giao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đội ngũ nhà giáo. Tuy nhiên, khoản 10 Điều 23 Luật Tổ chức chính quyền địa phương lại quy định Chủ tịch UBND xã là người chỉ đạo, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức theo phân cấp.

Thiếu gần 5.000 giáo viên, Sở GD&ĐT đang khẩn trương lên kế hoạch tuyển dụng. Trong ảnh, một tiết học tại thư viện của cô trò Trường Tiểu học Lê Đức Thọ. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo Sở GD&ĐT, trong giai đoạn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều văn bản pháp luật có nội dung khác nhau về cùng một vấn đề. Do đó, việc thống nhất thẩm quyền và ban hành quyết định uỷ quyền cho Giám đốc Sở là giải pháp cấp thiết để đảm bảo nguồn nhân lực kịp thời cho năm học mới.

Việc ủy quyền cho Sở GD&ĐT tuyển dụng sẽ giúp thống nhất thẩm quyền theo Luật Nhà giáo và Thông tư 15 của Bộ GD&ĐT; tiết kiệm thời gian, kinh phí tổ chức tuyển dụng; tăng tính chủ động của Sở trong xử lý tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ; kịp thời bổ sung nhân lực cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền UBND cấp xã.

Đề xuất này cũng xuất phát từ thực tế số lượng công chức cấp xã không đủ để tham mưu và triển khai công tác tuyển dụng.

Tuyển dụng theo mô hình “vừa chạy vừa xếp hàng”

Ông Tống Phước Lộc, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện tuyển dụng viên chức cho toàn ngành. Phó Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở GD&ĐT chủ trì công tác tuyển dụng thay cho 168 phường, xã và đặc khu.

Việc lấy ý kiến các phường, xã sẽ kết thúc vào trưa 11-8 và được trình ngay trong chiều 11-8.

Theo ông Lộc, nếu kế hoạch tuyển dụng được ban hành vào ngày 12-8, thì đến 12-9 sẽ kết thúc thời gian nộp hồ sơ. Sau đó, các bước tiếp theo trong quy trình tuyển dụng sẽ được triển khai. Nhanh nhất thì phải cuối tháng 9, mới có đủ đội ngũ giáo viên.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Hiếu cho biết hiện nay, chưa thể điều động giáo viên giữa các đơn vị do quy định này chỉ có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, khi Luật Nhà giáo chính thức áp dụng. Vì vậy, Sở chỉ có thể vận động, thuyên chuyển theo nguyện vọng.

Năm nay, TP.HCM sẽ áp dụng một quy trình tuyển dụng “vừa khép kín, vừa linh hoạt”.

Ông Hiếu cho biết Sở GD&ĐT sẽ xét tuyển ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ, nhằm rút ngắn thời gian. “Ngay khi ứng viên nộp hồ sơ, chúng tôi sẽ rà soát dữ liệu, để đến khi kết thúc thời hạn nộp là hoàn thành xong vòng 1 (vòng xét tuyển). Sau đó, có thể bước ngay vào vòng 2 là phỏng vấn, thực hành giảng dạy” - ông nói.

Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ cho phép ứng viên đăng ký nguyện vọng theo khu vực, tránh phải di chuyển xa khi tham gia vòng thi thực hành.