Thiếu giáo viên, Bộ GD&ĐT huy động nghệ sĩ, vận động viên tham gia dạy học 05/08/2025 17:23

Bộ GD&ĐT vừa ban hành công văn gửi các sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2025-2026.

Trong đó, Bộ yêu cầu các địa phương tính toán đồng bộ nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Cụ thể, các địa phương thực hiện ký hợp đồng giảng dạy; điều động, biệt phái, thuyên chuyển, bố trí dạy liên trường; không để việc sắp xếp, tổ chức bộ máy làm gián đoạn hoặc gây thiếu hụt giáo viên; khắc phục việc sử dụng giáo viên không phù hợp chuyên ngành đào tạo.

Các địa phương cần xây dựng cơ chế huy động nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, bao gồm: Nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, tình nguyện viên người nước ngoài... tham gia tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống.

Các cơ sở giáo dục cần chủ động, sáng tạo trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước nâng cao chất lượng giáo viên, nhất là giáo viên dạy ngoại ngữ, dạy môn học khác bằng ngoại ngữ, dạy chương trình giáo dục tích hợp, đặc biệt là tiếng Anh, tiến tới đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tính toán nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Ảnh: TT

Trước đó, Bộ GD&ĐT cho biết tính đến hết học kỳ I năm học 2024-2025, cả nước thiếu hơn 120.000 giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Trong đó, gần 65.000 biên chế đã được giao cho các địa phương nhưng mới tuyển được khoảng 6.000 người.

Bộ GD&ĐT đã đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo khẩn trương việc tuyển dụng giáo viên để đủ số biên chế được giao; không để công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy ảnh hưởng việc tuyển dụng.

Các địa phương cần có cơ chế, chính sách thu hút giáo viên, đặt hàng đào tạo, tăng cường bồi dưỡng giáo viên; xác định cụ thể số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu theo từng năm, cấp, môn học từ năm học 2026 đến 2031, báo cáo về Bộ GD&ĐT.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, tình trạng thiếu giáo viên diễn ra phổ biến tại nhiều nơi, đặc biệt là giáo viên dạy các môn tích hợp (lịch sử - địa lý, khoa học tự nhiên), môn học mang tính đặc thù (tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật), nhưng chậm được khắc phục do nhiều nguyên nhân.

Công tác đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học đối với ngành sư phạm âm nhạc và mỹ thuật (thời gian đào tạo trình độ đại học là 4 năm) chưa kịp để đáp ứng nguồn giáo viên cho tuyển dụng.

Bên cạnh đó, số trẻ, số học sinh ngày càng tăng do phát triển quy mô dân số, thực hiện phổ cập giáo dục ở một số cấp học. So với hơn 10 năm trước, bình quân cấp mầm non tăng 1 trẻ/lớp, nhóm lớp; cấp tiểu học tăng 3,7 học sinh/lớp; cấp THCS tăng 4 học sinh/lớp.