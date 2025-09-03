Ngành GD&ĐT TP.HCM không nhận hoa chúc mừng khai giảng năm học mới 03/09/2025 16:20

(PLO)- Thực hiện chủ trương tiết kiệm, ngành GD&ĐT TP.HCM không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức... vào lễ khai giảng năm học 2025 -2026.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về việc không nhận hoa chúc mừng khai giảng năm học 2025-2026.

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường An Hội Tây, trong ngày tựu trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT xin thông báo: Tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP hạn chế trang trí bằng hoa tươi tại các khu vực sân khấu, bục phát biểu, cổng trường.... Chỉ sử dụng hoa ở những vị trí thật sự cần thiết để tạo điểm nhấn, đảm bảo mỹ quan mà không phô trương, lãng phí.

Ngành GD&ĐT TP.HCM không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức từ các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, phụ huynh và các cá nhân đến tham dự lễ khai giảng năm học 2025-2026. Các đơn vị cần chủ động thông báo sớm và rộng rãi chủ trương này đến các đối tác, cha mẹ học sinh... bằng nhiều hình thức (văn bản, thông báo trên website, bảng tin, mạng xã hội...).

Ngoài ra, trong những ngày qua, đồng bào các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ đang gánh chịu những hậu quả tàn khốc do cơn bão số 4 và số 5 gây ra. Để đồng hành và chia sẻ với những khó khăn trên, đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP phát động ủng hộ đồng bào bão lụt, hướng dẫn và khuyến khích các đơn vị, cá nhân chuyển đổi hình thức chúc mừng thành các khoản ủng hộ, đóng góp thiết thực cho quỹ khuyến học của nhà trường; hoặc chung tay hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn do thiên tai, bão lụt theo lời kêu gọi chung của ngành.

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 được tổ chức cùng một thời điểm từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 5-9 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.

Chương trình Lễ khai giảng Quốc gia năm học 2025-2026, được tổ chức đồng loạt bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và trực tuyến qua hình thức phát trực tiếp trên sóng truyền hình VTV1 tại cơ sở giáo dục.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường học trang bị phương tiện để phát sóng trực tiếp chương trình lễ khai giảng quốc gia. Bố trí trang thiết bị nghe nhìn đảm bảo cho toàn trường tham dự và theo dõi khai giảng. Các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường tổ chức gọn nhẹ.