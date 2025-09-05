Bí thư, Chủ tịch Hà Nội dự lễ khai giảng tại Trường THPT Phan Huy Chú 05/09/2025 09:50

(PLO)- Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tham dự lễ khai giảng năm học mới cùng với hơn 1.200 cán bộ, giáo viên, học sinh của trường THPT Phan Huy Chú (phường Láng, Hà Nội)...

Sáng 5-9, trong không khí Ngày hội khai giảng năm học 2025-2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới tại Trường THPT Phan Huy Chú (phường Láng, Hà Nội).

Cùng dự có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, đại diện lãnh đạo TP Hà Nội cùng hơn 1.200 cán bộ, giáo viên, học sinh của trường THPT Phan Huy Chú.

Năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, sau khi cả nước hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời là năm đầu triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục Thủ đô và Trường THPT Phan Huy Chú. Ảnh: VT

Hà Nội hiện có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2.900 trường mầm non, phổ thông, gần 2,3 triệu học sinh, gần 128.000 giáo viên cùng 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và nhiều cơ sở đào tạo nghề.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục nâng cao. Thành phố đã tổ chức an toàn, hiệu quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, lần đầu công bố đồng thời điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10.

Đặc biệt, Hà Nội dẫn đầu cả nước về kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 với tỷ lệ đỗ 99,75%, có 1.583 điểm 10; 3 học sinh đạt 30/30 điểm môn Ngoại ngữ, 200 trường THPT có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%.

Học sinh Thủ đô cũng giành 200 giải học sinh giỏi quốc gia, 6 dự án đoạt giải tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, 1 dự án giành giải Nhì tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF 2025), 14 học sinh đoạt giải quốc tế và 89 huy chương tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Phan Huy Chú. Ảnh: VT

Năm học qua, Hà Nội tiếp tục đi đầu cả nước về chuyển đổi số trong giáo dục: triển khai các phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến, ngân hàng học liệu số, thư viện mở; tăng cường kiểm tra, đánh giá trực tuyến, hướng tới xây dựng xã hội học tập, tham gia mạng lưới “Thành phố học tập” của UNESCO.

Đáng chú ý, năm học mới 2025-2026 bắt đầu trong niềm vui của phụ huynh, học sinh khi trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên cả nước được miễn học phí. Riêng tại Hà Nội, học sinh tiểu học còn được hỗ trợ bữa ăn bán trú với tổng kinh phí hơn 3.000 tỉ đồng, dành cho khoảng 768.000 học sinh tại các trường công lập và tư thục (trừ trường có vốn đầu tư nước ngoài).

Với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, ngành Giáo dục Thủ đô tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện con người về tri thức, đạo đức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.