Người đàn ông ở Quảng Trị tử vong khi đốt rẫy keo 07/09/2025 21:54

(PLO)- Trong lúc dọn dẹp, đốt rẫy keo chuẩn bị trồng mới, ông L không may bị ngất xỉu và tử vong sau đó.

Ngày 7-9, tin từ UBND xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ việc một người dân tử vong khi đi đốt rẫy keo.

Nạn nhân là ông HTL (62 tuổi, ngụ thôn Chày Lập, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị).

Sau khi đốt rẫy keo tử vong, ông L được đưa về gia đình để lo hậu sự theo phong tục. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, ông L vào khu vực rừng keo của gia đình, cách nhà khoảng 500 m để thu dọn cành nhánh sau khai thác và đốt để chuẩn bị trồng mới.

Trong quá trình đốt rẫy, ông L nghi bị ngạt khói dẫn đến ngất xỉu, sau đó, ngọn lửa lan qua khiến ông tử vong tại chỗ.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, người thân mới phát hiện sự việc và đưa thi thể ông L về nhà để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Chính quyền địa phương sau đó cũng đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng lửa trong sản xuất nông, lâm nghiệp, đặc biệt, trong thời tiết nắng nóng, hanh khô dễ xảy ra cháy lan.